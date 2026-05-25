Quali sono i 6 mutui BancoPosta proposti da Poste Italiane per l’acquisto di un immobile, per la ristrutturazione, per la surroga e richiedere liquidità

iStock Quali sono i 6 mutui BancoPosta per acquisto, ristrutturazione e liquidità?

Chi progetta di acquistare una casa, ristrutturarla o semplicemente sostituire un vecchio finanziamento per ottenere delle condizioni più vantaggiose, ha spesso la necessità di chiedere un mutuo. Per soddisfare le esigenze di famiglie, lavoratori e coppie giovani, Poste Italiane mette a disposizione 6 diverse soluzioni con caratteristiche diverse.

Mutuo BancoPosta acquisto

Nel caso si desideri acquistare un immobile, il mutuo BancoPosta acquisto può essere una buona soluzione. Permette infatti di richiedere fino all’80% del valore dell’immobile senza alcuna commissione né per la riduzione anticipata né per l’estinzione. La durata va dai 10 ai 30 anni e si può scegliere tra tasso fisso, variabile e misto, che è rivedibile a 3 o 5 anni. Inoltre con questo mutuo si ha a disposizione:

l’opzione flessibilità durata se si sceglie il tasso variabile;

l’opzione sospensione rata se si sceglie il tasso fisso e variabile.

Ecco un esempio di mutuo proposto da Poste Italiane:

scegliendo un mutuo a tasso fisso per acquistare la prima casa (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile con durata di 20 anni, il Tan fisso è al 3,96% mentre il Taeg al 4,21%. In quest’ultimo sono comprese le spese di istruttoria, di perizia, gli interessi di ammortamento, l’imposta sostitutiva, il premio polizza antincendio e la spesa mensile per la quietanza/avviso di pagamento rata. L’importo mensile della rata è di 603,87 euro che non comprende gli interessi di preammortamento tecnico corrisposti sulla prima rata, la durata è di 20 anni e il numero delle rate è di 240.

Mutuo BancoPosta ristrutturazione

Con il mutuo BancoPosta ristrutturazione, si può richiedere fino al 100% delle spese di ristrutturazione indicate nel preventivo purché non superi il 40% del valore dell’immobile da restituire da 10 a 30 anni. Si può poi scegliere tra un tasso fisso, variabile e misto (rivedibile dopo 2, 5 o 10 anni) e non si paga nulla per la riduzione anticipata o per l’estinzione. La richiesta può avvenire presso l’ufficio postale prendendo appuntamento con un consulente.

Ecco un esempio proposto da Poste Italiane con tasso variabile:

scegliendo un mutuo a tasso variabile per ristrutturare la prima casa (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino al 40% di perizia dell’immobile con durata di 20 anni, il Tan fisso è al 5,44% mentre il Taeg al 5,74% (valore medio indicativo). L’importo mensile della rata è di 685,05 euro mentre la durata del contratto è di 240 mesi.

Ecco invece un esempio rappresentativo proposto da Poste Italiane con tasso misto:

scegliendo un mutuo a tasso misto di 100mila euro fino al 40% del valore della perizia dell’immobile che parte con il fisso con rivedibilità a 2 anni per ristrutturare la prima casa di durata ventennale, si ottiene un Tan al 6,194% e un Taeg al 6,53% (valore medio indicativo). L’importo della rata mensile è di 727,70 euro mentre la durata del contratto è di 240 mesi.

Mutuo BancoPosta giovani

Se si hanno meno di 36 anni, si può scegliere il mutuo BancoPosta giovani con il quale si può richiedere un importo a partire da 50.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile. La durata va dai 10 ai 40 anni, ma le durate di 35 e 40 anni sono valide soltanto se si sceglie il tasso fisso. Si può poi fruire di un periodo di preammortamento iniziale (1 o 2 anni) nel quale si pagano soltanto gli interessi senza dover restituire il capitale. Questa condizione è però valida solo se si sceglie il tasso fisso con Piano Base Light.

Il mutuo BancoPosta giovani è inoltre flessibile perché durante il periodo di preammortamento è possibile sospendere il pagamento della rata o modificare la durata fino a 10 anni se il tasso è variabile e fino a 5 anni se si sceglie il piano base fisso o il piano fisso base light.

Ecco un esempio proposto da Poste Italiane:

scegliendo un mutuo a tasso fisso con piano base light per acquistare casa (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile, la durata è di 22 anni mentre il Tan fisso al 4,01% e Taeg al 4,24% (valore medio indicativo). La rata è di 334,17 euro nel periodo di preammortamento finanziario che non comprende gli interessi di preammortamento tecnico. La prima rata di ammortamento vero e proprio è di 606,51 euro. Per quanto riguarda il numero di rate, è di 24 quello per il preammortamento finanziario e di 240 quello di ammortamento.

Mutuo BancoPosta surroga

Nel caso si voglia cambiare mutuo e non casa, si può scegliere il mutuo BancoPosta surroga che permette di chiedere un importo uguale al debito residuo del mutuo originario, a partire da 50.000 euro e fino all’80% del valore dell’immobile. Per quanto riguarda la durata, va dai 10 ai 30 anni mentre il tasso può essere fisso, variabile e misto, rivedibile a 3, 5 anni.

Le principali caratteristiche di questo mutuo sono:

la mancanza di commissioni;

la possibilità di sospendere la rata sia con tasso fisso che variabile;

l’opzione flessibilità durata ma solo per il tasso variabile;

nessuna spesa per il passaggio.

Ecco un esempio rappresentativo di Poste Italiane:

scegliendo un mutuo a tasso fisso per surroga (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile, si ottiene un Tan fisso al 4,06% e un Taeg al 4,16% (valore medio indicativo). L’importo della rata è di 609,15 euro che non comprende gli interessi di preammortamento tecnico compresi sulla prima rata mentre il numero delle rate è di 240.

Mutuo BancoPosta sostituzione + ristrutturazione

Il mutuo BancoPosta sostituzione + ristrutturazione si può richiedere per cambiare mutuo o ristrutturare la casa. Con esso si può chiedere infatti una quota per la ristrutturazione non superiore al 40% del valore dell’immobile.

La durata va dai 10 ai 30 anni mentre il tasso può essere fisso, variabile e misto, rivedibile a 2, 5 o 10 anni. Non si sostiene poi alcuna commissione per l’estinzione o la riduzione anticipata e l’iscrizione ipotecaria viene effettuata per un valore pari al 150% dell’importo del mutuo.

Mutuo BancoPosta sostituzione + liquidità

Se si vuole cambiare mutuo e ottenere una liquidità maggiore (massimo 35.000 euro) da destinarsi a esigenze diverse, si può scegliere infine il mutuo BancoPosta sostituzione + liquidità.

La durata va dai 10 ai 30 anni mentre il tasso può essere fisso, variabile o misto, rivedibile a 2, 5 o 10 anni. L’importo minimo è infine di 40.000 euro, non c’è alcuna commissione per l’estinzione o la riduzione anticipata e l’iscrizione ipotecaria viene effettuata per un valore uguale al 150% dell’importo del mutuo.