Chi progetta di acquistare una casa, ristrutturarla o semplicemente sostituire un vecchio finanziamento per ottenere delle condizioni più vantaggiose, ha spesso la necessità di chiedere un mutuo. Per soddisfare le esigenze di famiglie, lavoratori e coppie giovani, Poste Italiane mette a disposizione 6 diverse soluzioni con caratteristiche diverse.
Indice
Mutuo BancoPosta acquisto
Nel caso si desideri acquistare un immobile, il mutuo BancoPosta acquisto può essere una buona soluzione. Permette infatti di richiedere fino all’80% del valore dell’immobile senza alcuna commissione né per la riduzione anticipata né per l’estinzione. La durata va dai 10 ai 30 anni e si può scegliere tra tasso fisso, variabile e misto, che è rivedibile a 3 o 5 anni. Inoltre con questo mutuo si ha a disposizione:
- l’opzione flessibilità durata se si sceglie il tasso variabile;
- l’opzione sospensione rata se si sceglie il tasso fisso e variabile.
Ecco un esempio di mutuo proposto da Poste Italiane:
scegliendo un mutuo a tasso fisso per acquistare la prima casa (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile con durata di 20 anni, il Tan fisso è al 3,96% mentre il Taeg al 4,21%. In quest’ultimo sono comprese le spese di istruttoria, di perizia, gli interessi di ammortamento, l’imposta sostitutiva, il premio polizza antincendio e la spesa mensile per la quietanza/avviso di pagamento rata. L’importo mensile della rata è di 603,87 euro che non comprende gli interessi di preammortamento tecnico corrisposti sulla prima rata, la durata è di 20 anni e il numero delle rate è di 240.
Mutuo BancoPosta ristrutturazione
Con il mutuo BancoPosta ristrutturazione, si può richiedere fino al 100% delle spese di ristrutturazione indicate nel preventivo purché non superi il 40% del valore dell’immobile da restituire da 10 a 30 anni. Si può poi scegliere tra un tasso fisso, variabile e misto (rivedibile dopo 2, 5 o 10 anni) e non si paga nulla per la riduzione anticipata o per l’estinzione. La richiesta può avvenire presso l’ufficio postale prendendo appuntamento con un consulente.
Ecco un esempio proposto da Poste Italiane con tasso variabile:
scegliendo un mutuo a tasso variabile per ristrutturare la prima casa (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino al 40% di perizia dell’immobile con durata di 20 anni, il Tan fisso è al 5,44% mentre il Taeg al 5,74% (valore medio indicativo). L’importo mensile della rata è di 685,05 euro mentre la durata del contratto è di 240 mesi.
Ecco invece un esempio rappresentativo proposto da Poste Italiane con tasso misto:
scegliendo un mutuo a tasso misto di 100mila euro fino al 40% del valore della perizia dell’immobile che parte con il fisso con rivedibilità a 2 anni per ristrutturare la prima casa di durata ventennale, si ottiene un Tan al 6,194% e un Taeg al 6,53% (valore medio indicativo). L’importo della rata mensile è di 727,70 euro mentre la durata del contratto è di 240 mesi.
Mutuo BancoPosta giovani
Se si hanno meno di 36 anni, si può scegliere il mutuo BancoPosta giovani con il quale si può richiedere un importo a partire da 50.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile. La durata va dai 10 ai 40 anni, ma le durate di 35 e 40 anni sono valide soltanto se si sceglie il tasso fisso. Si può poi fruire di un periodo di preammortamento iniziale (1 o 2 anni) nel quale si pagano soltanto gli interessi senza dover restituire il capitale. Questa condizione è però valida solo se si sceglie il tasso fisso con Piano Base Light.
Il mutuo BancoPosta giovani è inoltre flessibile perché durante il periodo di preammortamento è possibile sospendere il pagamento della rata o modificare la durata fino a 10 anni se il tasso è variabile e fino a 5 anni se si sceglie il piano base fisso o il piano fisso base light.
Ecco un esempio proposto da Poste Italiane:
scegliendo un mutuo a tasso fisso con piano base light per acquistare casa (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile, la durata è di 22 anni mentre il Tan fisso al 4,01% e Taeg al 4,24% (valore medio indicativo). La rata è di 334,17 euro nel periodo di preammortamento finanziario che non comprende gli interessi di preammortamento tecnico. La prima rata di ammortamento vero e proprio è di 606,51 euro. Per quanto riguarda il numero di rate, è di 24 quello per il preammortamento finanziario e di 240 quello di ammortamento.
Mutuo BancoPosta surroga
Nel caso si voglia cambiare mutuo e non casa, si può scegliere il mutuo BancoPosta surroga che permette di chiedere un importo uguale al debito residuo del mutuo originario, a partire da 50.000 euro e fino all’80% del valore dell’immobile. Per quanto riguarda la durata, va dai 10 ai 30 anni mentre il tasso può essere fisso, variabile e misto, rivedibile a 3, 5 anni.
Le principali caratteristiche di questo mutuo sono:
- la mancanza di commissioni;
- la possibilità di sospendere la rata sia con tasso fisso che variabile;
- l’opzione flessibilità durata ma solo per il tasso variabile;
- nessuna spesa per il passaggio.
Ecco un esempio rappresentativo di Poste Italiane:
scegliendo un mutuo a tasso fisso per surroga (garantito da ipoteca) di 100.000 euro fino all’80% del valore dell’immobile, si ottiene un Tan fisso al 4,06% e un Taeg al 4,16% (valore medio indicativo). L’importo della rata è di 609,15 euro che non comprende gli interessi di preammortamento tecnico compresi sulla prima rata mentre il numero delle rate è di 240.
Mutuo BancoPosta sostituzione + ristrutturazione
Il mutuo BancoPosta sostituzione + ristrutturazione si può richiedere per cambiare mutuo o ristrutturare la casa. Con esso si può chiedere infatti una quota per la ristrutturazione non superiore al 40% del valore dell’immobile.
La durata va dai 10 ai 30 anni mentre il tasso può essere fisso, variabile e misto, rivedibile a 2, 5 o 10 anni. Non si sostiene poi alcuna commissione per l’estinzione o la riduzione anticipata e l’iscrizione ipotecaria viene effettuata per un valore pari al 150% dell’importo del mutuo.
Mutuo BancoPosta sostituzione + liquidità
Se si vuole cambiare mutuo e ottenere una liquidità maggiore (massimo 35.000 euro) da destinarsi a esigenze diverse, si può scegliere infine il mutuo BancoPosta sostituzione + liquidità.
La durata va dai 10 ai 30 anni mentre il tasso può essere fisso, variabile o misto, rivedibile a 2, 5 o 10 anni. L’importo minimo è infine di 40.000 euro, non c’è alcuna commissione per l’estinzione o la riduzione anticipata e l’iscrizione ipotecaria viene effettuata per un valore uguale al 150% dell’importo del mutuo.