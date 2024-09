Fonte: Ansa Il francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi emesso da Poste Italiane

E’ uscito il francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi. Emesso oggi da Poste Italiane, l’uscita è avvenuta in concomitanza con il giorno del compleanno del fondatore di Forza Italia. Prevista la stampa di 350mila copie, con un costo di 1,25 euro.

Il francobollo commemorativo per Berlusconi

Poste Italiane ha deciso di omaggiare Berlusconi, imprenditore e quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri, con un francobollo nel giorno del suo compleanno. E’ prevista una tiratura da 350.010 esemplari, con un costo di 1,25 euro l’uno.

Il leader di Forza Italia, scomparso il 12 giugno 2023, appare in giacca nera con le bandiere di Italia ed Europa sullo sfondo. Sul francobollo sono visibili le legende “SILVIO BERLUSCONI”, le date “1936 – 2023”, e la scritta “ITALIA” con l’indicazione tariffaria “B”. “Sullo sfondo della bandiera dell’Italia e dell’Unione Europea è raffigurato un ritratto di Silvio Berlusconi, imprenditore, uomo di Stato, quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri”, si legge nella nota di Poste Italiane.

Il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Per celebrare l’emissione, sarà disponibile l’annullo primo giorno presso lo Spazio Filatelia Roma.

In concomitanza, sarà disponibile una raffinata cartella filatelica in formato A4 a tre ante. Al prezzo di 20 euro, questa contiene una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo. Un’occasione unica per i collezionisti.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Quali sono i francobolli italiani e stranieri più rari e di valore?

La filatelia, termine coniato nel 1864 da Georges Herpin (dalla fusione dei greci filos – amante e atelia – franchigia), rappresenta la passione per il collezionismo di francobolli. Il primo al mondo, il celebre Penny Black, raffigurante la Regina Vittoria, fu emesso il 1° maggio 1840. Questo pezzo, fuori corso dal 1855, ha un valore che varia in base al suo stato di conservazione, oscillando tra i 370 e gli oltre 1000 euro. Ma quali sono oggi i tre francobolli più rari e preziosi del mondo?

Al vertice della filatelia mondiale si trova il francobollo British Guyana 1 cent Black Magenta, il cui valore stimato si aggira intorno ai 10 milioni di dollari. Emesso nel 1856 in condizioni di emergenza, si stima che ne esista uno solo al mondo.

Al secondo posto troviamo il Treskilling Yellow, stampato in Svezia. Scoperto casualmente nel 1886 da un giovane collezionista, Georg Wilhelm Beckmann, mentre rovistava la soffitta dei nonni, questo francobollo, che avrebbe dovuto essere verde, si distingue per il colore giallo dovuto a un errore di stampa. Questa caratteristica lo ha reso uno dei pezzi più ambiti, raggiungendo un valore stimato di 2 milioni di euro.

Sul gradino più basso del podio c’è l’Error of Colour, venduto durante un’asta tenutasi a Basilea, in Svizzera, per un importo di 1,5 milioni di euro. Deve il suo nome a un errore di stampa che ne ha determinato un colore blu, anziché arancione come originariamente previsto.