Un francobollo dedicato a Papa Francesco: tiratura, caratteristiche e dove acquistarlo tra uffici postali e Spazio Filatelia

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IPA Emesso francobollo dedicato a Papa Francesco

Nel primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo dedicato al Pontefice. Il valore è quello della tariffa B, pari a 1,30 euro. A darne comunicazione è Poste Italiane, che ha specificato come la tiratura complessiva sia di 225mila esemplari, distribuiti in fogli da 45 unità.

Le caratteristiche del francobollo

Il francobollo è stato realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e stampato in rotocalcografia su carta bianca autoadesiva. La stampa è in quadricromia e il formato della carta è di 40 x 30 millimetri. La vignetta riproduce un’immagine fotografica di Papa Francesco in piazza San Pietro, mentre libera una colomba tra i fedeli, gesto che richiama il tema della pace. Completano il francobollo le scritte “PAPA FRANCESCO”, le date “2013-2025”, la dicitura “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

Il significato dell’emissione

L’emissione si inserisce tra le iniziative commemorative dedicate al Pontefice a un anno dalla morte. Come sottolineato durante la presentazione ufficiale, il francobollo rappresenta un omaggio al suo pontificato. Nel corso dell’evento, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato: “Papa Francesco ha dedicato ogni giorno del suo pontificato alla costante ricerca della pace”. L’immagine scelta per il francobollo richiama proprio questo aspetto, con il gesto simbolico della colomba liberata in piazza San Pietro.

Il valore del francobollo dedicato a Papa Francesco

Il francobollo e i prodotti filatelici collegati sono disponibili attraverso diversi canali. In particolare, possono essere acquistati presso gli uffici postali dotati di sportello filatelico e negli Spazio Filatelia presenti in diverse città italiane. Sono disponibili anche sul sito dedicato alla filatelia di Poste Italiane. Tra i prodotti correlati rientrano cartoline, tessere e bollettini illustrativi. È prevista anche una cartella filatelica che include più elementi, tra cui il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata e la busta primo giorno.

ANSA

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma 1. Questo elemento rappresenta uno dei prodotti più ricercati dai collezionisti, in quanto certifica la data ufficiale di uscita. La cartella filatelica contiene diversi materiali dedicati all’emissione, tra cui la tessera e il bollettino illustrativo. Non si conosce ancora il valore dato ad un elemento così importante.

Un’emissione inserita nella tradizione filatelica

Il francobollo dedicato a Papa Francesco si inserisce in una lunga tradizione di emissioni legate ai Pontefici. Si tratta del decimo francobollo dedicato a un Papa. Nel corso degli anni sono stati realizzati francobolli commemorativi per eventi e ricorrenze legate a diverse figure del pontificato, tra cui Papa Giovanni XXIII, Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II. Queste emissioni rappresentano strumenti di memoria storica e culturale, oltre che oggetti di interesse per il collezionismo. Dal punto di vista tecnico, il francobollo presenta caratteristiche standard per le emissioni contemporanee. La carta utilizzata è patinata neutra con imbiancante ottico, mentre l’adesivo è di tipo acrilico ad acqua. La dentellatura è pari a 11 ed è ottenuta tramite fustellatura. I fogli contengono 45 esemplari, accompagnati dalla riproduzione del logo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.