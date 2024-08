Fonte: ANSA Luigi Berlusconi intasca dalla sua holding 1,3 milioni di euro

E’ un’estate ricca di soddisfazioni per la famiglia Berlusconi, soprattutto per Luigi, Eleonora e Barbara. I tre figli di secondo letto del Cavaliere hanno distribuito i dividendi della loro holding di investimenti finanziari e strategici H14 Spa, in cui detengono quote paritarie, incassando a fine giugno 1,3 milioni di euro ciascuno.

Dopo l’assemblea 2022, i tre avevano incassato un milione a testa, mentre ad ottobre scorso si erano fatti distribuire un dividendo di 10 milioni di euro.

Decisivi gli investimenti di Luigi Berlusconi

La holding presieduta da Luigi Berlusconi ha chiuso il 2023 con un utile di 16,53 milioni di euro, con 12,53 milioni accantonati a riserva straordinaria e 4 milioni di euro distribuiti come dividendo.

Decisivi sono stati gli investimenti in portafoglio di Luigi Berlusconi, con le plusvalenze maturate sui titoli azionari che hanno generato 10,4 milioni di euro di utile. Se si calcolano invece i proventi sugli hedge funds si arriva a una cifra di circa 6 milioni e mezzo di euro.

Le 15 società partecipate hanno generato poco meno di due milioni di euro. Si tratta di un portafoglio variegato, con realtà ancora in fase di startup e altre che stanno già ottenendo risultati significativi. Tra queste ultime spicca Unobravo srl, società benefit guidata da Danila De Stefano, che sta registrando una crescita esponenziale di utili e fatturato. Anche E80 group, guidato da Enrico Grassi, sta riscuotendo un grande successo nel campo dell’automazione, tanto da attirare l’interesse dei giovani Berlusconi.

“La società concentra le proprie risorse su attività operative in settori ritenuti strategici, acquisendo partecipazioni dirette in società non quotate ed investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari, in molti casi selezionati con il supporto di primari Istituti finanziari italiani ed esteri”, scrive Luigi Berlusconi nella sua nota al bilancio. “L’attività negli investimenti diretti si focalizza principalmente su aziende in espansione operanti nel settore tecnologico e digitale”.

Come è stato distribuito il patrimonio di Silvio Berlusconi?

Il patrimonio di Silvio Berlusconi si attestava nel 2023 a 6,8 miliardi di dollari secondo Forbes. Una cifra legata in buona parte agli investimenti nel gruppo mediatico Fininvest, che possiede azioni dell’emittente MediaForEurope, dell’editore Mondadori e della banca italiana Banca Mediolanum.

Dopo la morte del Cavaliere, la sua fortuna è stata distribuita tra i suoi cinque figli. Secondo il testamento, Marina e Pier Silvio Berlusconi detengono ora il 26,5% ciascuno di Fininvest, mentre Barbara, Eleonora e Luigi possiedono il 15,6% a testa. Gli altri beni del patrimonio, tra cui numerose proprietà immobiliari in Italia, Francia e Antigua, sono stati divisi in parti uguali tra tutti i figli.

Nel corso del tempo, i cinque eredi hanno visto crescere le loro fortune. Secondo la classifica real time di Forbes, il patrimonio di Marina e Pier Silvio Berlusconi si attesta a 2,2 miliardi di dollari, mentre quello dei tre figli avuti dalla seconda moglie Veronica Lario è cresciuto fino ad arrivare a 1,3 miliardi di dollari.

Nell’ultimo anno, il patrimonio della famiglia Berlusconi è arrivato a 8,3 miliardi di dollari, con una crescita complessiva di 1,5 miliardi di dollari.