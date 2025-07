Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA I guadagni del team di Jannik Sinner in caso di vittoria di Wimbledon

Jannik Sinner si prepara ad affrontare la finale di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz in un match che segna la tredicesima sfida tra i due giocatori più forti del tennis attuale. L’incontro rappresenta la rivincita della finale del Roland Garros e un altro capitolo della rivalità destinata a caratterizzare il prossimo decennio del tennis mondiale. I due atleti occupano stabilmente le prime posizioni del ranking ATP e si contenderanno il titolo più prestigioso del tennis su erba. Un’edizione storica quella di quest’anno del torneo londinese perché ha visto un incremento del 7% nel montepremi rispetto all’anno precedente.

Quanto guadagna Sinner da Wimbledon

Per l’edizione 2025 il vincitore del torneo maschile riceverà 3.517.900 euro. Con il raggiungimento della finale, Sinner ha già assicurato un premio pari ad almeno 1.782.400 euro che potrebbe salire oltre i 3,5 milioni in caso di vittoria. Queste cifre rappresentano solo la parte relativa al montepremi ufficiale del torneo e non includono eventuali bonus da sponsor o premi accessori. Il successo economico derivante dalla vittoria in uno Slam si estende anche alle attività commerciali del tennista. I risultati sportivi influenzano infatti anche la valutazione dei contratti di sponsorizzazione e partnership con brand internazionali.

Quanto guadagna lo staff di Jannik Sinner

Si è molto parlato dello staff che accompagna Jannik Sinner nei suoi tornei e in particolare qualche giorno prima dell’inizio di Wimbledon 2025 ha fatto scalpore l’allontanamento di due storici componenti della squadra. Nella conferenza inaugurale del torneo ha spiegato chiaramente che il timing non è stato dei migliori ma con molta calma ha spiegato il perché di questa scelta “Posso assicurarvi che non è successo nulla di che. Non ci sono motivi eclatanti. A volte bisogna prendere una strada differente”.

Il team che supporta Jannik Sinner è composto da figure professionali con competenze tecniche, atletiche e psicologiche. Nel 2024 Libero Quotidiano ha spiegato che alcuni membri ricevono uno stipendio fisso settimanale, mentre altri hanno un contratto che prevede una quota percentuale sui guadagni ottenuti dai tornei. La retribuzione dell’allenatore principale, ad esempio, potrebbe aggirarsi tra i 5.000 e i 6.000 euro a settimana, a cui si aggiunge una percentuale compresa tra il 15% e il 20% dei premi vinti dal tennista. Questa struttura contrattuale è comune nel tennis professionistico, dove lo staff trae profitto diretto dai successi del giocatore.

Le cifre in caso di vittoria a Wimbledon

Nel caso di una vittoria a Wimbledon, la quota destinata ai membri dello staff può risultare significativa. Se si ipotizza una percentuale del 20% sul montepremi da 3.517.900 euro, il compenso totale da suddividere tra allenatore, preparatore atletico, fisioterapista e altri collaboratori potrebbe superare i 700.000 euro. A questa somma si aggiunge il compenso fisso settimanale, che per tutto il periodo del torneo può raggiungere cifre a cinque zeri per ciascun componente. Il modello di remunerazione che prevede una parte fissa e una variabile legata ai risultati è un incentivo diretto alla performance del team e riflette l’importanza del lavoro sinergico nella preparazione dei tornei più importanti.