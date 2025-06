L'edizione 2025 del torneo di Wimbledon rappresenta un nuovo traguardo economico per il tennis. Il montepremi ha raggiunto cifre record e il vincitore conquisterà oltre 3 milioni di euro

IPA Sinner e Alcaraz saranno i protagonisti più attesi di Wimbledon 2025

Tifosi e appassionati di tennis sperano in un riscatto immediato da parte di Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale al Roland Garros e il sorprendente stop di qualche giorno fa. Il tennista ha visto infatti interrompersi anche la striscia di 66 partite consecutive vinte contro avversari fuori dalla top 20 perdendo contro Bublik all’ATP 500 di Halle e non ha potuto difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.

Il torneo di Wimbledon 2025 è l’occasione perfetta per il numero uno al mondo di mostrare tutto il suo talento. L’edizione di quest’anno rappresenta un nuovo traguardo economico per il tennis professionistico. Il montepremi complessivo ha raggiunto la cifra record di 53,5 milioni di sterline, equivalenti a circa 62,7 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 7% rispetto all’edizione 2024. Questo aumento consolida un trend di crescita costante che, nell’arco di dieci anni, ha portato a più che raddoppiare i premi complessivi distribuiti ai partecipanti.

Wimbledon 2025 premi aumentati in tutte le categorie

Tutte le categorie traggono beneficio da questo incremento. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno 3 milioni di sterline ciascuno, pari a circa 3,5 milioni di euro, con un incremento di 300.000 sterline rispetto al 2024.

Nel doppio maschile e femminile, i vincitori riceveranno 680.000 sterline a coppia, ovvero circa 800.000 euro. Il doppio misto prevede invece un premio da 135.000 sterline, circa 160.000 euro, per la coppia vincitrice. Anche le competizioni riservate agli atleti in carrozzina e nel quadruplo registrano un aumento del 5,6% nei compensi.

Significativo anche l’incremento del premio per chi esce al primo turno del singolare: 66.000 sterline, circa 77.300 euro, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Questa scelta è indicativa dell’impegno dell’All England Lawn Tennis Club (AELTC) nel valorizzare anche la partecipazione degli atleti meno noti.

Tabella premi Wimbledon 2025 – Singolare (Uomini e Donne)

Vincitore/trice: £3.000.000 (€3.520.000);

Finalista: £1.520.000 (€1.783.000);

Semifinalista: £775.000 (€909.000);

Quarti di finale: £400.000 (€470.000);

Ottavi di finale: £240.000 (€282.000);

Terzo turno: £152.000 (€178.000);

Secondo turno: £99.000 (€116.000);

Primo turno: £66.000 (€77.300).

Oltre i premi: le richieste dei tennisti

L’aumento del montepremi è stato accolto con favore, ma non ha spento il dibattito tra i tennisti sulla distribuzione delle risorse nel tennis professionistico. A inizio anno, molti dei primi 20 giocatori e giocatrici delle classifiche ATP e WTA hanno firmato una lettera congiunta per chiedere una redistribuzione più equa dei ricavi, oltre a una revisione del calendario.

Durante la conferenza stampa pre-torneo, Debbie Jevans, presidente dell’AELTC, ha dichiarato: “Abbiamo ascoltato i giocatori. Sappiamo che guardano al montepremi, ma il vero problema del tennis è strutturale: manca un’off-season e gli infortuni sono sempre più frequenti”.

Gli italiani presenti a Wimbledon 2025

L’edizione di quest’anno è molto attesa soprattutto dopo la storica finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vinta dallo spagnolo al quinto set dopo una maratona di 5 ore e 29 minuti, finale più lunga nella storia del torneo. La grande rivalità tra il numero uno e il numero due al mondo potrebbe rinnovarsi con l’ennesimo duello sull’erba inglese con Alcaraz intenzionato a difendere il titolo del 2024 e Sinner che vuole migliorare i quarti di finale ottenuti lo scorso anno.

Questi tutti gli italiani che parteciperanno al torneo di Wimbledon:

Singolare maschile

Jannik Sinner;

Lorenzo Musetti;

Matteo Berrettini;

Flavio Cobolli;

Matteo Arnaldi;

Lorenzo Sonego;

Luciano Darderi;

Mattia Bellucci;

Luca Nardi;

Fabio Fognini.

Singolare femminile

Jasmine Paolini;

Lucia Bronzetti;

Elisabetta Cocciaretto.

Doppio maschile

Simone Bolelli e Andrea Vavassori;

Flavio Cobolli (con Alexander Bublik);

Luciano Darderi (con Diego Hidalgo);

Mattia Bellucci (con Fabian Marozsan).

Doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini;

Lucia Bronzetti (con Ann Li);

Angelica Moratelli (con Sabrina Santamaria).

Le iscrizioni per il doppio misto saranno chiuse il 2 luglio 2025.