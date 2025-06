Il torneo di Halle ha un peso specifico molto elevato per Sinner, passato dal trionfo all'eliminazione agli ottavi in questo torneo. Otterrà più riposo ma ecco quanto ha perso

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Quanto ha perso Jannik Sinner dopo l'eliminazione ad Halle: soldi e punti

Vittoria nel 2024 e uscita a sorpresa agli ottavi in questo 2025. Jannik Sinner è stato eliminato all’ATP 500 di Halle per mano (o per meglio dire racchetta) di Bublik. Il numero 1 al mondo l’ha presa con filosofia, forse fin troppa. Secondo alcuni l’approccio al torneo non sarebbe stato dei migliori. Dopo quanto accaduto con Alcaraz, la sua pare fosse a Wimbledon. Ha infatti spiegato: “Qualche giorno di riposo extra mi farà bene”. Ma quanto ha lasciato sul tavolo (per così dire) il nostro talento?

Halle, quanti soldi ha perso Sinner

Un 2025 decisamente particolare per Jannik Sinner, fino a questo momento. Gli ultimi due grandi tornei disputati lo hanno visto arrivare secondo. Battuto a stretto giro dal rivale Alcaraz. I due stanno generando un dualismo nello sport che sogna di pareggiare quello tra Nadal e Federer ma, tra i due, al momento è lo spagnolo a essere in chiaro vantaggio.

Gli Internazionali di Roma prima e il Roland Garros poi, con quest’ultimo che brucia tremendamente, per com’è andata. Una gara interminabile, che avrebbe potuto vincere ognuno di loro. Alla fine però Alcaraz ha ritrovato la giusta forza per rimettere in campo il genio che tutti gli riconoscono, avendo la meglio.

IPA

La testa di Sinner è colma di pensieri e su tutti primeggia Wimbledon. Per questo motivo la sconfitta inattesa ad Halle non lo preoccupa più di tanto. Forse più in termini di classifica, della quale parleremo dopo.

Non uno dei tornei più ricchi del panorama tennistico internazionale, è il caso di ribadirlo. Halle infatti prevede un montepremi complessivo di 2,5 milioni di euro. Una cifra considerevole, a dir poco, aumentata del 10% circa rispetto allo scorso anno. Ecco la distribuzione delle somme:

vincitore: 472mila euro;

finale: 254mila euro;

semifinale: 135mila euro;

quarti di finale: 69mila euro;

ottavi di finale: 37mila euro;

sedicesimi di finale: 20mila euro.

Ecco dunque quanto ha “perso” Sinner che, come detto, ha forse subito il maggior danno in termini di classifica generale.

La nuova classifica: quanti punti ha perso Sinner

La classifica ATP vede ancora Sinner saldamente al primo posto. Nel corso di questo 2025 è difficile possa realizzarsi il sorpasso, da alcuni tanto atteso, da parte di Alcaraz. È però tutt’altro che complesso immaginare lo spagnolo balzare in vetta nel 2026.

La distanza tra loro è di poco più di 2mila punti, attualmente. La sconfitta inaspettata dell’italiano gli costa ben 450 punti, considerando come difendesse i 500 punti per il titolo conquistato lo scorso anno.

Ancora testa di serie numero uno, dunque, ma con 10.450 (cifra aggiornata rispetto a quella indicata precedentemente, che non tiene conto dell’ultimo risultato, ancora da formalizzare nel ranking).

Il conteggio preciso lo si potrà avere tra qualche giorno. Alcaraz prosegue infatti il cammino al Queen’s ed è già ai quarti di finale. Per ora sono stati rosicchiati 50 punti al rivale. Dovesse trionfare nel torneo, ne recupererebbe alto 400.

Wimbledon sarà dunque cruciale. Lo spagnolo non ha nulla da difendere e giocherà dunque (anche) per più di 1.000 punti fino alle Finals. Discorso totalmente differente per Sinner, con oltre 6mila punti. Che dire, questo stop non ci voleva. Se poi si pensa che potrebbe essersi sul cammino quella volpe di Djokovic, per alcuni grande favorito, il gioco è fatto.