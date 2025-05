Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Gli investimenti di Sinner.

Jannik Sinner è il tennista del momento, ma anche un giovane imprenditore capace di traslare i successi sportivi in un progetto finanziario strutturato. Dopo i trionfi in campo e contratti milionari con sponsor come Nike, Rolex e Lavazza, l’altoatesino ha iniziato a investire in società immobiliari, finanziarie e nel marketing legato alla sua immagine.

Dove investe, come lo fa e con quali obiettivi? Lontano dai riflettori dei campi da tennis, Sinner ha costruito a Montecarlo un sistema di holding e partecipazioni che gli permette di diversificare i guadagni e pianificare il futuro.

I numeri dietro il fenomeno Sinner

Prima di investire, Sinner doveva vincere e con una carriera esplosa tra 2023 e 2024, il tennista ha rapidamente scalato la classifica dei guadagni. Solo nel 2023 ha incassato oltre 5 milioni di euro in premi, cifra che nel 2024 è lievitata fino a circa 65 milioni, di cui 43 milioni da sponsor.

Tra i suoi partner commerciali figurano nomi come:

Nike (che gli garantisce un contratto decennale da 150 milioni);

Rolex;

Gucci;

Alfa Romeo;

Intesa Sanpaolo;

Lavazza;

Technogym;

De Cecco;

Fastweb;

Enervit.

Una potenza commerciale che lo ha reso anche uno degli atleti più “markettabili” al mondo, ma gli ha permesso anche di fare progetti di investimenti vincenti.

Investimenti immobiliari e finanziari

Parallelamente ai successi sportivi, Sinner ha avviato quindi un’importante attività di investimento. A partire dal 2020, anno del trasferimento a Montecarlo, ha creato un gruppo di società accomunate dal marchio Foxera:

Foxera Holding (nata nell’ottobre 2022) si occupa di acquisizione e gestione di beni mobili, immobili, azioni e obbligazioni:

Foxera Re Monaco, attiva anch’essa nel real estate, è collegata a una società italiana, la Foxera RE Com SAS, in cui figura anche Avima di Alex Vittur, manager e amico del tennista;

Foxera Fin (fondata nell’ottobre 2023), allarga il raggio d’azione alla finanza pura, con un focus su investimenti e gestione patrimoniale.

La società per la gestione dei diritti d’immagine

L’ultima nata tra le società di Sinner si chiama Wooly Lemon, fondata il 6 agosto 2024 e registrata il 6 dicembre nel Principato di Monaco, dove ha sede in Boulevard Princesse Charlotte. Il capitale sociale è di 15.000 euro.

Il suo oggetto sociale è ampio, si occupa di marketing, merchandising, PR, promozione, strategia commerciale, oltre che della gestione dei diritti d’immagine di Jannik Sinner, dei rapporti con media e sponsor, della consulenza per atleti e realtà sportive, e della gestione di licenze, marchi, software ed eventi.