Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Quanto può costare l'infortunio al gomito per Jannik Sinner

Il passaggio ai quarti di finale di Wimbledon 2025 di Jannik Sinner non continua in modalità easy a causa di un infortunio al gomito. L’azzurro ha superato il turno dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, costretto ad abbandonare l’incontro nonostante si trovasse in vantaggio di due set. Un epilogo amaro per il bulgaro che fino a quel momento aveva giocato un match solido. Sinner ha espresso solidarietà nei suoi confronti, spiegando in conferenza stampa: “Passare il turno così non è mai piacevole, soprattutto quando si tratta di un amico”.

Come sta Sinner dopo l’infortunio al gomito

Dietro al passaggio del turno, però, c’è anche una preoccupazione crescente per le condizioni fisiche del tennista altoatesino. Nel corso del match contro Dimitrov, Sinner ha dovuto fare i conti con un problema al gomito che potrebbe compromettere la sua partecipazione al resto del torneo.

Il problema è nato nel corso del primo game della partita quando Sinner è caduto poggiando il peso sulla mano e sul gomito destro. L’infortunio ha richiesto l’intervento del fisioterapista e l’assunzione di antidolorifici per poter proseguire la gara. Il giocatore ha continuato il match, ma ha mostrato segni evidenti di difficoltà nei movimenti e nel servizio. Sul web è diventato virale anche un video in cui si lamentava con il suo team del dolore e dell’impossibilità di prendere ulteriori pillole.

Al termine dell’incontro, in conferenza stampa, lo stesso Sinner ha ammesso: “C’è un po’ di preoccupazione. Devo vedere come reagisco domani, come mi sveglio. È una risposta che nessuno di noi sa ancora”. Nelle prossime ore, il tennista si sottoporrà a una risonanza magnetica per valutare la gravità del trauma e decidere se sarà in grado di scendere in campo per il match dei quarti di finale contro lo statunitense Ben Shelton.

Quanti soldi potrebbe perdere Sinner se si ritira da Wimbledon

Dal punto di vista sportivo, un eventuale ritiro di Sinner rappresenterebbe una perdita importante anche in termini economici. Il premio per il vincitore di Wimbledon 2025 ammonta a circa 3 milioni e mezzo di euro, in crescita del 7% rispetto all’edizione precedente. Sinner ha già incassato circa 278.000 euro con il raggiungimento degli ottavi. Con il passaggio ai quarti ha guadagnato quasi 200 mila euro, per un totale circa 463.000 mila euro.

Se dovesse ritirarsi prima della semifinale, perderebbe la possibilità di ottenere quasi 900.000 euro previsti per chi accede alla penultima fase del torneo. Ma l’impatto più rilevante sarebbe l’esclusione dalla corsa al titolo, il cui premio finale è particolarmente significativo. In caso di vittoria, Sinner porterebbe a casa un montepremi complessivo che, tra premi e bonus, potrebbe superare i 6 milioni e mezzo di euro.

Un’eventuale uscita anticipata non influenzerebbe solo il torneo in corso, ma potrebbe compromettere anche la sua carriera, nel caso in cui il problema al gomito richiedesse uno stop prolungato. Per ora, resta l’attesa degli accertamenti medici per capire se il numero uno al mondo sarà in grado di scendere in campo contro Shelton, o se sarà costretto a fermarsi.