Il Trofeo Berlusconi 2024, che vedrà il Milan sfidare il Monza il 13 agosto allo stadio San Siro, ha già attirato migliaia di tifosi, con oltre 40.000 biglietti venduti in pochi giorni. Se si desidera assistere dal vivo all’evento, è importante sapere come e dove procurarsi gli ultimi biglietti rimasti. Per chi invece preferisce seguire la partita comodamente da casa, esistono diverse opzioni per guardarla in diretta.

Dove e quando vedere Milan-Monza

La partita si svolgerà il 13 agosto 2024 allo stadio San Siro di Milano, con inizio fissato per le ore 21:00. L’atmosfera si preannuncia elettrizzante, con due squadre che, seppur in momenti diversi della loro storia, sono legate dal filo conduttore della passione calcistica e dall’influenza della famiglia Berlusconi.

Per chi non potrà essere presente allo stadio, la partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1, uno dei principali canali televisivi italiani del marchio Mediaset. Inoltre, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, Mediaset Infinity offrirà la possibilità di guardare l’incontro su dispositivi digitali, garantendo una copertura totale dell’evento.

Quanti biglietti sono stati venduti: ne restano “pochi”

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile: a pochi giorni dalla partita, sono già stati venduti oltre 40.000 biglietti. Un numero che non sorprende, considerando l’importanza dell’evento e la rivalità, seppur amichevole, che caratterizza l’incontro. Il Milan attira sempre un gran numero di sostenitori, ma anche il Monza, sotto la guida della famiglia Berlusconi e dell’amministratore delegato Adriano Galliani, ha visto crescere esponenzialmente il proprio seguito.

I biglietti sono stati messi in vendita già da diverse settimane e la risposta è stata immediata, con un’affluenza che ha superato ogni aspettativa.

Chi non ha ancora acquistato il proprio tagliando deve affrettarsi: i posti rimasti disponibili sono sempre meno e si prevede il tutto esaurito per la serata del 13 agosto.

Quanto costano e dove trovarli

I prezzi dei biglietti variano in funzione della posizione nello stadio. Per i tifosi più giovani o per chi cerca un’opzione più economica, ci sono biglietti a partire da 30 euro, che garantiscono un buon compromesso tra prezzo e visibilità, specialmente nelle aree più alte dello stadio. Per chi invece desidera vivere l’esperienza da una prospettiva privilegiata, ci sono posti vicino al campo, che possono arrivare a costare fino a 100 euro.

I biglietti possono essere acquistati attraverso diversi canali. Il sito ufficiale del Milan offre una piattaforma sicura e diretta per l’acquisto, ma sono disponibili anche presso i punti vendita autorizzati, che includono alcune delle più note catene di distribuzione di biglietti per eventi sportivi e concerti. Inoltre, piattaforme come Vivaticket offrono la possibilità di scegliere il proprio posto comodamente online, visualizzando la mappa dello stadio e selezionando la posizione preferita.

L’acquisto anticipato è quindi fortemente consigliato, non solo per assicurarsi un posto, ma anche per evitare il rischio di trovare prezzi maggiorati sul mercato secondario, dove spesso i biglietti vengono rivenduti a cifre superiori rispetto al prezzo originale (come accaduto per il concerto di Taylor Swift).