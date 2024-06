Fonte: Ansa Il Real Madrid ha guadagnato decine di milioni di dollari dalla vittoria della Champions League

Il Real Madrid ha vinto la usa quindicesima Champions League, la sesta negli ultimi 10 anni. Il dominio europeo della squadra spagnola ha conseguenze economiche dirette sul club, che grazie a premi Uefa, diritti televisivi e botteghino del suo stadio appena rinnovato riesce a finanziare un mercato ambizioso ogni anno, ponendo le basi per una nuova vittoria.

I guadagni ottenuti dal Real Madrid per questa vittoria della Champions League superano, per quanto riguarda soltanto i premi, gli 80 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti tutti gli altri ricavi. Grazie a questi fondi la squadra spagnola potrà mettere le basi per altri risultati straordinari nei prossimi anni.

Il Real Madrid ha vinto la Champions League: quanto ha guadagnato dai premi Uefa

Nella serata di sabato 1 giugno il Real Madrid ha vinto per 2-0 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, la finale della Champions League. L’ultima partita della competizione europea si è tenuta a Londra, nello stadio di Wembley, solitamente dedicato alle partite della nazionale inglese. Per il club spagnolo, guidato dall’allenatore italiano Carlo Ancelotti, si tratta della quindicesima Champions League della sua storia. Soprattutto è la sesta negli ultimi 10 anni, un dominio europeo senza precedenti.

La Uefa, l’organizzazione che regola il calcio europeo, ha comunicato che la vittoria della finale vale 4,5 milioni di euro in premi, una cifra che va ad aggiungersi a tutte le somme accumulate dal Real Madrid durante il suo cammino fino alla coppa. La sola partecipazione alla Champions League vale 15,6 milioni di euro, cifra che spiega perché la partecipazione alla massima competizione europea tramite un piazzamento in campionato sia così ambita dai club di tutto il continente.

Tutti gli altri risultati, dai passaggi del turno alle singole vittorie che contano alcune centinaia di migliaia di euro in più rispetto a un pareggio o a una sconfitta, hanno portato il Rea Madrid a guadagnare altri 66,5 milioni di euro. In totale quindi la partecipazione e la vittoria alla Champions League è valsa al Real Madrid 86,6 milioni di euro.

Il ranking, il market pool e i diritti tv: tutte le altri fonti di guadagno

I ricavati della Chamions League non si limitano però ai premi. Le vittorie nella massima competizione europea di calcio fanno guadagnare ranking a livello Uefa, scalando posizioni rispetto alle altre squadre e, di conseguenza, aumentando i propri premi. Il Real Madrid otterrà dal proprio ranking ben 36,4 milioni di euro quest’anno, che sommati alla cifra precedente arrivano a superare i 100 milioni di ricavi.

C’è però un’ultima voce importante: quella del market pool. Si tratta di premi che vengono assegnati non in base ai risultati sportivi, ma al contrario al valore del mercato televisivo del Paese da cui proviene la squadra. Questa cifra viene diluita per il numero di squadre che partecipano a una determinata competizione europea e che provengono da uno stesso Paese. Per il Real Madrid nel 2024, la cifra di questi premi è stata di 14,4 milioni di euro. In questo modo, il totale del ricavato del club spagnolo dai premi e da tutti gli altri introiti ottenuti per la vittoria della Champions League arriva a 137,4 milioni di euro.