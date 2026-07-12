Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano in finale a Wimbledon: nel 2026 l’azzurro ha guadagnato circa 5,99 milioni di euro, il tedesco 5,69 milioni

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ANSA Il confronto economico nel 2026 tra Sinner e Zverev in finale a Wimbledon

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev mette di fronte i due giocatori più continui della stagione 2026. Il confronto non riguarda solo il campo, ma anche i guadagni ottenuti nei tornei disputati dall’inizio dell’anno. Sinner arriva alla finale da numero 1 del mondo, con 37 vittorie, 3 sconfitte e 5 titoli conquistati nel 2026. Zverev, numero 3 del ranking ma sicuro di tornare numero 2 da lunedì, ha invece un bilancio di 38 vittorie e 10 sconfitte, con un titolo stagionale. Dal punto di vista economico, i due sono molto vicini. La differenza è di circa 305mila euro.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2026

Jannik Sinner ha costruito gran parte dei suoi guadagni 2026 con i successi nei Masters 1000. L’azzurro ha vinto a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Nei due tornei statunitensi ha incassato 1,01 milioni di euro a torneo. Sulla terra europea ha ottenuto altri premi molto rilevanti: 974.370 euro a Montecarlo, 1.007.165 euro a Madrid e 1.007.165 euro a Roma. Il rendimento nei Masters 1000 è il principale elemento che spiega il totale annuo di Sinner.

L’italiano ha vinto tutti e cinque i tornei di questa categoria disputati nel 2026 e si presenta a Wimbledon con il primato stagionale per titoli conquistati. Agli Australian Open, dove si è fermato in semifinale contro Djokovic, ha incassato 760mila euro. Al Roland Garros, invece, il percorso si è chiuso al secondo turno, con un premio di 130mila euro.

Quanto ha guadagnato Zverev nel 2026

Alexander Zverev ha guadagnato nel 2026 circa 5,69 milioni di euro. Il risultato economico più importante del tedesco è arrivato al Roland Garros, dove ha conquistato il titolo e ha incassato 2,8 milioni di euro. La vittoria a Parigi pesa in modo decisivo sul suo bilancio stagionale. Zverev ha poi raggiunto la finale a Madrid, proprio contro Sinner, ottenendo un premio di 535.585 euro. A Montecarlo si è fermato in semifinale, con 290.960 euro, mentre a Roma ha raccolto 92.470 euro.

Sul cemento statunitense ha ottenuto due semifinali nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami conquistando 298mila euro per evento. Il tedesco ha incassato anche circa 760 mila euro all’Australian Open (come Sinner avendo entrambi perso in semifinale) e 138.530 euro ad Halle, torneo di preparazione sull’erba prima di Wimbledon.

Wimbledon 2026, il confronto economico tra Sinner e Zverev

Il confronto tra i premi stagionali mostra una distanza contenuta. Sinner è avanti con circa 5,99 milioni di euro, mentre Zverev è a circa 5,69 milioni. Il margine dell’italiano è di poco superiore ai 300mila euro. In percentuale, Sinner ha guadagnato circa il 5% in più rispetto a Zverev. La differenza è quindi molto più ridotta rispetto ad altri confronti stagionali, perché entrambi hanno avuto un rendimento elevato nei tornei più ricchi.

Il percorso economico, però, è diverso. Sinner ha distribuito i propri guadagni su cinque titoli Masters 1000, confermando una continuità molto alta. Zverev ha invece costruito una parte rilevante del totale con il titolo al Roland Garros, che da solo vale quasi la metà dei suoi premi stagionali.

La finale di Wimbledon può modificare il confronto economico tra i due. Il risultato della finale inciderà quindi sul totale dei premi 2026, aumentando il divario a favore del vincitore. Chi conquisterà il titolo guadagnerà infatti 4,25 milioni di euro. Dal punto di vista sportivo, Sinner disputa la seconda finale consecutiva a Wimbledon e la settima finale Slam della carriera.

Zverev è invece alla prima finale sull’erba londinese e alla quinta finale Slam complessiva. Il match mette di fronte anche gli unici due giocatori con almeno 40 vittorie nel circuito ATP nel 2026, considerando il percorso aggiornato fino alla finale di Wimbledon.