Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano in semifinale a Wimbledon: nel 2026 l’azzurro ha guadagnato circa 6 milioni di euro

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ANSA Il confronto economico tra Sinner e Djokovic che si sfidano a Wimbledon

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è una sfida generazionale tra il numero uno al mondo e una leggenda del tennis che a 39 anni prova a fare ancora una volta la storia. Un match che rappresenta anche un confronto tra due percorsi molto diversi nella stagione 2026, sia dal punto di vista sportivo sia da quello economico. Sinner ha incassato quasi quattro volte quanto Djokovic, grazie soprattutto ai successi nei Masters 1000 e alla continuità di risultati nei primi mesi della stagione.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2026

Secondo i dati disponibili dall’ATP, Jannik Sinner ha accumulato nel 2026 premi per circa 6 milioni di euro. L’azzurro ha vinto cinque titoli e ha costruito buona parte dei propri incassi nei tornei Masters 1000. A Roma e Madrid ha guadagnato 1.007.165 euro per ciascun torneo. A Montecarlo ha incassato 974.370 euro. Nei Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami il premio è stato di 1.151.380 dollari per ciascun evento, pari a circa 1,01 milioni di euro a torneo. A questi risultati si aggiungono gli altri premi stagionali, compresi quelli dell’Australian Open, dove Sinner si è fermato in semifinale proprio contro Djokovic, e del Roland Garros, dove è uscito al secondo turno.

Quanto ha guadagnato Djokovic nel 2026

Novak Djokovic ha incassato nel 2026 premi pari a circa 1,57 milioni di euro. Il suo risultato economico più importante è arrivato all’Australian Open, dove ha raggiunto la finale dopo aver battuto Sinner in semifinale e guadagnando circa 1,3 milioni di euro. Negli altri tornei, gli incassi sono stati più contenuti. Al Roland Garros Djokovic ha guadagnato 187mila euro, a Roma 31.585 euro e a Indian Wells 105.720 dollari, pari a poco meno di 93mila euro.

Il bilancio economico riflette una stagione più discontinua rispetto a quella di Sinner. Il serbo non ha ancora conquistato titoli nel 2026 e ha giocato meno partite, con un record complessivo di 9 vittorie e 4 sconfitte.

Il confronto economico

Il confronto tra i due montepremi evidenzia una differenza molto ampia. Sinner ha guadagnato circa 6 milioni di euro, mentre Djokovic si ferma a circa 1,57 milioni. La distanza è quindi di circa 4,43 milioni di euro a favore dell’italiano. In termini proporzionali, il numero uno al mondo ha incassato circa 3,8 volte il montepremi raccolto dal tennista serbo nel 2026.

Il dato è legato non solo al numero di tornei disputati, ma soprattutto al rendimento. Sinner ha vinto 5 titoli e ha mantenuto una percentuale di vittorie molto alta. Djokovic, pur restando competitivo negli Slam, ha avuto una stagione con meno partite e senza successi finali. La semifinale londinese potrà quindi modificare ulteriormente il quadro economico della stagione.

La semifinale di Wimbledon e il peso sportivo del match

Sinner e Djokovic si affrontano in semifinale a Wimbledon per la terza volta nell’Era Open del loro confronto sui prati londinesi. Si erano già incrociati tra gli ultimi quattro del torneo nel 2023 e nel 2025. Il match è il dodicesimo confronto diretto tra i due. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo, mentre nelle semifinali Slam il dato è di 3-2. L’ultimo precedente importante è però favorevole a Djokovic, che ha battuto l’italiano in cinque set nella semifinale degli Australian Open 2026.

Per Sinner, campione in carica a Wimbledon, l’obiettivo è raggiungere una nuova finale e diventare il primo italiano a disputare più finali nel singolare maschile del torneo londinese. In caso di vittoria, sarebbe anche matematicamente qualificato per le Nitto ATP Finals 2026. Djokovic punta invece all’undicesima finale a Wimbledon e alla trentanovesima finale Slam della carriera. A 39 anni, cerca un altro risultato storico in uno dei tornei che più hanno segnato la sua carriera.