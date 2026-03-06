Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Indian Wells, uno dei tornei più importanti della stagione sul circuito ATP. Il Masters 1000 californiano rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti dell’anno e arriva in un momento particolare per il tennista italiano, che nel 2026 non ha ancora conquistato titoli ma continua a mantenere risultati solidi nel circuito. Dal punto di vista sportivo il suo inizio di stagione è stato comunque positivo, ma se si guarda ai guadagni maturati nei tornei ATP emerge una differenza evidente rispetto allo stesso periodo del 2025. L’anno scorso, infatti, Sinner aveva già conquistato uno dei trofei più prestigiosi del tennis mondiale, gli Australian Open.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2026

Nel 2026 Jannik Sinner ha partecipato finora a due tornei principali del circuito: gli Australian Open e il Qatar Open di Doha. Il percorso nel primo Slam della stagione si è fermato in semifinale, dopo una partita molto combattuta contro Novak Djokovic.

Il cammino a Melbourne era iniziato con una serie di vittorie convincenti. Sinner aveva superato Hugo Gaston al primo turno, James Duckworth al secondo e Eliot Spizzirri al terzo turno. Negli ottavi aveva poi battuto Luciano Darderi e nei quarti Ben Shelton. La corsa si è interrotta in semifinale contro Djokovic al termine di una sfida lunga cinque set.

Dopo il torneo australiano, l’italiano ha partecipato anche all’ATP 500 di Doha. In Qatar ha superato Tomáš Macháč e Alexei Popyrin prima di uscire ai quarti di finale contro Jakub Menšík.

Sommando i premi ottenuti nei tornei disputati nella prima parte dell’anno, Sinner ha incassato finora circa 850 mila euro nel 2026. Si tratta di una cifra significativa, ma inferiore rispetto a quella registrata nello stesso periodo della stagione precedente.

Il confronto con il 2025

La differenza è legata soprattutto al risultato ottenuto agli Australian Open nel 2025. In quell’occasione Sinner aveva conquistato il primo Slam della sua carriera battendo in finale Alexander Zverev. Il percorso nel torneo australiano era stato molto solido. La vittoria nel primo Slam della stagione aveva garantito a Sinner un premio di 3,5 milioni di dollari australiani. Al cambio attuale questa cifra corrisponde a circa 2.104.440 euro. Già solo con questo successo, quindi, il tennista italiano aveva accumulato guadagni molto più alti rispetto a quelli registrati nel 2026 nello stesso periodo.

L’impatto della squalifica nel 2025

Il confronto tra le due stagioni è influenzato anche da un altro fattore. Dopo il trionfo agli Australian Open del 2025, Sinner aveva infatti dovuto fermarsi per una squalifica di tre mesi. La sospensione, scattata nel mese di febbraio, lo aveva tenuto lontano dal circuito fino a maggio. Questo aveva ridotto il numero di tornei disputati nella prima parte dell’anno.

Nonostante l’assenza dal circuito per alcune settimane, la vittoria nello Slam australiano aveva comunque garantito un livello di guadagni molto elevato. Nel 2026, invece, il tennista altoatesino ha disputato regolarmente i primi tornei della stagione ma senza riuscire ancora a conquistare un titolo.

Indian Wells e i premi del torneo

Il Masters 1000 di Indian Wells rappresenta ora una nuova opportunità per aumentare il bottino stagionale. Il torneo californiano è considerato uno degli eventi più prestigiosi al di fuori degli Slam e mette in palio premi molto elevati. Il vincitore del torneo può infatti incassare oltre un milione di dollari tra montepremi e punti per la classifica ATP. Per Sinner, quindi, il torneo americano rappresenta un passaggio importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico.