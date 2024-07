Olimpiadi Parigi 2024, quanto guadagnano gli atleti sul podio

Il premio per gli atleti che raggiungono l'obiettivo di una medaglia varia di Paese in Paese: ecco tutti i montepremi, da 0 a un appartamento

Chi prende parte alle Olimpiadi lo fa per la gloria eterna, per mettersi alla prova con i migliori al mondo nel proprio campo. Al tempo stesso, però, è previsto un premio in denaro per i traguardi raggiunti.

Di edizione in edizione, la sfera economica muta. Svariati i fattori che vengono presi in considerazione per ottenere le cifre definitive. Occorre però tener conto del fatto che i riconoscimenti non sono identici a prescindere dal Paese che li garantisce.

Come sono cambiati i premi

Avere il proprio nome inciso nella storia delle Olimpiadi è di certo senza prezzo. Al tempo stesso, però, dopo un anno di duro lavoro, in aggiunta a tutt’una carriera colma di ore dedicate esclusivamente alla preparazione atletica, una garanzia economica può di certo far comodo.

Parigi 2024 evidenzia una chiarissima disparità sotto questo aspetto. In cima alla lista troviamo Hong Kong, che pone sul piatto un premio a dir poco straordinario, pari a 700.000 euro per una medaglia d’oro. Statistiche alla mano, è il Paese più generoso tra quelli partecipanti. Segue Singapore, al secondo posto non di molto, con i suoi 650.000 euro per l’oro.

Occorre però una precisazione ulteriore. Le statistiche di cui sopra, che riportiamo di seguito nel dettaglio, non sono complete. L’Arabia Saudita non ha infatti ancora annunciato i premi. È facile però ritenere il Paese destinato al primo posto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono infatti stati riconosciuti 1,2 milioni di euro per una medaglia d’argento. Questo la dice lunga.

E l’Italia? Gli incentivi sono aumentati, al fine di garantire una maggiore motivazione per gli atleti. Allo stato attuale, per Parigi 2024, conquistare l’oro comporta un premio di 180.000 euro. L’argento vale invece 90.000 euro. Al bronzo, infine, viene attribuito un valore di 45.000 euro.

Quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi

Le medaglie delle Olimpiadi, in sé, non hanno un valore straordinario. In quanto oggetti, spogliati del loro legame con una delle manifestazioni sportive più importanti della storia, ci si attesta al di sotto dei 1.000 dollari per una medaglia d’oro. Forbes ha stimato la cifra esatta in 950 dollari, considerando come non si tratti di una medaglia interamente d’oro. Per quanto riguarda l’argento, invece, il valore stimato è di 486 dollari, mentre il bronzo si aggira intorno ai 13 dollari. Rispettivamente si parla di 873, 447 e 11,96 euro.

Tornando a parlare di premi, sorprendono i 13.600 e 12.500 euro garantiti da Canada e Australia. La cifra è invece pari a zero per altri Paese, quali Gran Bretagna, Svezia e Norvegia. Ci si limita a riconoscere il valore del traguardo. All’elenco si aggiungono poi i Paesi che offrono ricompense alternative, per così dire: l’Indonesia garantisce animali (vacche, ad esempio), la Malesia offre auto e Kazakhstan e Cina assegnano appartamenti sulla base del tipo di medaglia.

Parigi 2024, tutti i premi economici