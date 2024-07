Fonte: ANSA

Mancano solo poche ore alla cerimonia di apertura di Parigi 2024, ma a dare il via ai Giochi è stato già il calcio. All’antivigilia delle Olimpiadi si sono disputate le prime partite del torneo che vedrà 16 nazionali contro alla conquista di una medaglia. Archiviati Europei e le altre coppe continentali, l’estate del pallone prosegue con questa competizione internazionale che, nonostante il calcio olimpico susciti tradizionalmente meno interesse rispetto alle altre discipline sportive, può dare spazio e visibilità a tanti giovani talenti.

Il calcio alle Olimpiadi e perché non c’è l’Italia

Tra le cause che affievoliscono l’attrattività del calcio alle Olimpiadi c’è soprattutto il regolamento, motivo principale dell’assenza di stelle di livello mondiale: nel 1992 il comitato olimpico internazionale decise di fare partecipare al torneo soltanto rappresentative formate da giocatori con meno di 23 anni e ad Atlanta 1996 fu aggiunta la deroga della convocazione di tre fuoriquota.

Fino al 1984 alle Olimpiadi non potevano partecipare gli atleti professionisti in generale, ma, quando fu consentito di giocare anche ai calciatori già impegnati con le Nazionali, il comitato olimpico internazionale dovette mettersi d’accordo con la Fifa, sin da subito contraria alla possibilità di una competizione che facesse concorrenza alla Coppa del Mondo.

Diverso il discorso del torneo femminile che, senza i limiti di età applicati ai colleghi, è diventato la seconda competizione internazionale più importante dopo i Mondiali.

A Parigi 2024, l’Italia sarà assente sia a livello maschile sia al femminile. Gli uomini non sono riusciti a qualificarsi per il pessimo risultato agli Europei Under 21 del 2023, che ha visto la Nazionale uscire ai gironi, mentre le donne non partecipano perché arrivate seconde nel girone dietro la Spagna nella scorsa Nations League, dove il posto riservato a queste Olimpiadi era soltanto uno.

Senza gli azzurri saranno 10 i giocatori di Serie A a rappresentare, per modo di dire, il calcio italiano: Lucas Beltran (Argentina, Fiorentina), Adrian Bernabé (Spagna, Parma), Gianluca Busio (Stati Uniti, Venezia), Henry Camara (Guinea, Atalanta), Oussama El Azzouzi (Marocco, Bologna), Diego Gonzalez (Paraguay, Lazio), Juan Miranda (Spagna, Bologna), Coli Saco (Mali, Napoli), Eldor Shomurodov (Uzbekistan, Roma) e Tanner Tessmann (Stati Uniti, Venezia).

Olimpiadi, i calciatori più pagati

Nella prima giornata del torneo sono scese in campo le 16 Nazionali maschili, che si affronteranno in 4 gironi da 4 squadre, con le migliori due di ogni gruppo alla fase ad eliminazione diretta.

Il calcio ai Giochi di Parigi 2024, però, non poteva avere un inizio con spirito più antiolimpico: nella partita Marocco-Argentina l’inno sudamericano è stato coperto dai fischi, per gli strascichi della bufera per il coro razzista contro i giocatori della Nazionale francese cantato dalla Seleccion dopo la vittoria della Coppa America.

Come se non bastasse, la gara è stata sospesa per i disordini seguiti all’invasione di campo dei tifosi marocchini dopo il pareggio dell’Argentina. La partita sembrava finita 2-2, ma dopo un paio d’ore, con lo stadio vuoto, l’arbitro ha fatto tornare in campo le squadre, che nel frattempo si erano rifugiate negli spogliatoi, per annullare il gol irregolare dell’Albiceleste e fare giocare gli ultimi tre minuti. L’incontro è finito sul 2-1, ma la Nazionale Argentina ha già promesso di fare ricorso.

In questa atmosfera sono scesi in campo alcuni dei fuoriquota più attesi: nell’Argentina alcuni reduci del trionfo al Mondiale 2022 come Geronimo Rulli, Julian Alvarez e Nicolas Otamendi, mentre nel Marocco l’ex interista ora in forza al Psg, Achraf Hakimi.

Proprio il terzino 25enne comanda la classifica dei calciatori più pagati alle Olimpiadi 2024, che vede tra i primi 10 anche l’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran: