Dove seguire prove libere, qualifiche, Sprint e gara in tv e streaming del GP del Qatar: tutti gli orari di MotoGP, Moto2 e Moto3 per la prima a Losail

Fonte: ANSA MotoGP Qatar in tv: dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Attesa finita anche per gli amanti della MotoGP, con l’avvio della stagione fissato per il weekend dall’8 al 10 marzo per il GP del Qatar a Losail. Il Motomondiale è infatti pronto a un’annata ricca di emozioni e novità, con l’avvicendamento in Ducati, lato Gresini, di Marc Marquez che regalerà di certo sfide al cardiopalma con Bagnaia e gli altri piloti ducatisti. E proprio “Pecco” si presenta al via della nuova stagione con l’obiettivo di centrare il terzo titolo iridato di fila, ma non sarà semplice perché tutti in pista gli daranno del filo da torcere per mettere le mani sul mondiale.

Bagnaia a caccia del tris

Dopo una lunga attesa durata quasi quattro mesi, la MotoGP accende i motori ed è pronta al via. Nello stesso weekend del GP d’Arabia Saudita di F1, infatti, scenderanno in pista anche le due ruote per la prima dell’anno, sul tracciato di Losail per il Gran Premio del Qatar. Un 2024 dei motori che si presenta ai nastri di partenza con tante novità, ma con una certezza: sarà lotta a denti stretti per il titolo iridato.

Spera nel tris Francesco Bagnaia, reduce da un’annata al cardiopalma col successo mondiale ottenuto all’ultima della stagione 2023 a Valencia contro Jorge Martín. Lo spagnolo del team Prima Pramaca, anch’esso Ducati, cercherò di prendersi la rivincita sull’italiano, ma dovrà vedersela anche con il pari marca Marc Marquez, che vestirà i colori di Gresini. Il “cannibale”, a secco di successi dall’ottobre 2021 e con l’ultimo titolo iridato datato 2019, si augura di tornare a lottare per i posti nobili della classifica, per quella che di certo potrebbe essere una stagione “ducaticida”, di lotte interne ai box che corrono con la Desmosedici di Borgo Panigale.

Ben 8 in pista, come lo scorso anno, con Ducati, Prima Pramac, Gresini e VR46 che saranno vanto e orgoglio dell’Italia dei motori in pista insieme all’Aprilia, che con Vinales-Espargaro cercherà di mettere i bastoni tra le ruote per la corsa mondiale, piloti e costruttori. Ci proverà anche Yamaha con Fabio Quartararo e il neo-acquisto Alex Rins, mentre partono con i pronostici a sfavore le Honda, orfane di Marquez e nuova casa di Luca Marini.

MotoGP Qatar, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 8 marzo

Ore 11.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 12.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 13.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 16.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 17: Moto2 – prove libere 2

Ore 17.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Sabato 9 marzo Ore 10.25: Moto3 – prove libere 3

Ore 11.10: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.55: MotoGP – prove libere 2

Ore 12.35: MotoGP – qualifiche

Ore 14.50: Moto3 – qualifiche

Ore 15.40: Moto2 – qualifiche

Ore 16.55: MotoGP – Gara Sprint Domenica 9 marzo Ore 13.35: MotoGP – warm up

Ore 15: Moto3 – gara

Ore 16.15: Moto2 – gara

Ore 18: MotoGP – gara