Fonte: ANSA Leclerc e Sainz durante il GP del Bahrain in F1

La F1 resta in Asia e dopo il weekend del Bahrain fa tappa in Arabia Saudita, dove le monoposto sono pronte a sfrecciare per il secondo appuntamento del mondiale. La seconda della stagione sarà sul circuito di Gedda, dove le Ferrari proveranno a prendersi la rivincita dopo l’ottimo terzo posto di Carlos Sainz a Sakhir e le difficoltà di Charles Leclerc che ha chiuso quarto. Il mirino è puntato sulle Red Bull, soprattutto sulla numero 1 di Max Verstappen che in Bahrain ha vinto agilmente dopo essersi nascosto bene nelle libere, ma il risultato visto a Manama è di quelli difficili da ribaltare nell’immediato.

Un’altra vigilia agitata di F1

Mentre gli appassionati hanno ancora negli occhi le immagini della prima gara della stagione, con ancora nelle orecchie il solito “Het Wilhelmus” (l’inno olandese che risuona a ogni successo di Verstappen), non tira di certo una buona aria tra i box del paddock. Un’altra vigilia movimentata, infatti, per la F1 che dopo gli sviluppi del caso Horner in Bahrain deve far fronte alle accuse piovute su Ben Sulayem.

Il presidente FIA, infatti, è accusato di aver tentato di interferire sul risultato del GP dell’Arabia Saudita 2023, quando avrebbe chiesto di togliere la penalità inflitta ad Alonso in gara per non fargli perdere il podio. Ma non solo, perché il numero uno della federazione sarebbe anche accusato di aver fatto anche pressioni per non concedere la certificazione al circuito di Las Vegas in tempo per il GP.

Tutto ciò in un quadro tutt’altro che tranquillo, col caso Horner che tiene ancora banco. Il team principal Red Bull, accusato di “comportamenti inappropriati” con una dipendente, era stato scagionato dalle accuse, ma una mail anonima arriva nel giovedì di Sakhir aveva sconvolto tutti e riaperto lo scandalo. Non sono mancate le critiche, anche gli interrogativi, con Ben Sulayem che avrebbe “suggerito” a Verstappen di schierarsi con il proprio team principal per provare a smorzare le acque agitate del paddock ricevendo un secco rifiuto.

Red Bull che in pista fa piazza pulita, ma che nel box è spaccata. E a tentare di approfittarne sarà la Ferrari, che col “divorziato” in casa Carlos Sainz ha fatto benissimo in Bahrain e spera di ritrovare la forza del “predestinato” Charles Leclerc. Entrambe le SF-24 faranno di tutto per centrare il podio e, di conseguenza, importanti punti in ottica Costruttori per il Cavallino Rampante.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali

F1 Arabia Saudita, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del secondo GP della stagione in Arabia Saudita? Sul circuito di Gedda, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

L’ultimo fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla F1, vedrà scendere in pista anche i giovanissimi della F1 Academy e la F2.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Giovedì 7 marzo

Ore 10.50: F2 – Prove Libere

Ore 12: F1 Academy – prove libere

Ore 14.30: F1 – prove libere 1

Ore 15.55: F2 – Qualifiche

Ore 18: F1 – prove libere 2

Ore 19.25: F1 Academy – qualifiche

Venerdì 8 marzo

Ore 13.05: F1 Academy – First Race

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 16.05: F2 – sprint race

Ore 18: F1 – qualifiche

Sabato 9 marzo

Ore 13: F1 Academy – Second Race

Ore 14.20: F2 – Feature Race

Ore 18: F1 – gara