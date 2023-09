Marc Marquez in Ducati? Quanto guadagna lo spagnolo

Che Marc Marquez non sia contento in Honda non è di certo un mistero per gli appassionati del Motomondiale, con le prestazioni della RC213V che non lo lasciano soddisfatto. Per un otto volte campione del Mondo, infatti, lottare per restare a galla tra il decimo e il quindicesimo posto ogni gara di certo non è il massimo, con il Cannibale che ha ormai perso confidenza col podio, figuriamoci con la vittoria. E con un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, lo spagnolo starebbe valutando l‘ipotesi di un clamoroso addio, con tre strade percorribili.

La delusione di Marquez

Da grande campione a grande deluso, con in mezzo due anni di calvario per un braccio destro che ha fatto le bizze dopo il brutto infortunio subito a Jerez de la Frontera nel luglio 2020 alla prima stagionale dopo la sosta Covid. Il dominio assoluto di Marc Marquez in MotoGP si è concluso col titolo del 2019, ottavo e ultimo momentaneamente in bacheca per il classe 1993 che da lì in poi, negli ultimi quattro anni, ha dovuto fare i conti con problemi fisici e meccanici.

Sì, perché prima a tradirlo è stato il braccio, poi la stessa Honda con la quale aveva creato un rapporto unico tanto da essere diventata la moto imbattibile, quella imprendibile e capace di distruggere la corsa al Mondiale nel giro di poche gare. Ma dal 2020 non è più così, con la RC213V che ha deluso anche nel 2023 Marquez. E nel 2024 le cose potrebbero non migliorare.

Lo ha capito Marc, che nei test di Misano dopo il GP di San Marino dello scorso weekend è sceso in pista con la nuova versione dell’Honda che lo dovrebbe accompagnare nella prossima stagione. Ma i limiti sono evidenti, è una moto che non piace allo spagnolo che ora starebbe meditando il possibile addio.

L’opzione Ducati e le richieste

Nulla è deciso, ma non è neanche certa la permanenza di Marquez nel team di Hamamatsu dopo il possibile ennesimo flop della RC213V per il 2024. Ed ecco che allora dopo i test di Misano Marc è stato chiaro.

“La nuova moto è diversa da quella di quest’anno, soprattutto nella posizione in sella, ma i problemi sono gli stessi. Ora mi riposerò e a breve prenderò la mia decisione”. Parole che fanno rumore, con il futuro aperto a tutto.

“Ho tre possibilità” ha detto, e sono note a tutti. Perché nel corso dell’ultimo weekend a Misano, è emersa la notizia di un possibile approccio di Ducati allo spagnolo, con doppia destinazione Pramac o Gresini. Ma c’è anche la possibilità di restare in Honda con una lista di ingegneri e meccanici da acquistare da altre scuderie o addirittura fermarsi un anno, un periodo sabatico per liberarsi “a zero” da Honda attendendo una possibilità futura che può essere Gresini, Pramac o addirittura KTM.

Quanto guadagna lo spagnolo

Qualsiasi sia la decisione finale, quel che è certo è chi prenderà Marc Marquez dovrà fare i conti con uno degli ingaggi più onerosi del Motomondiale. Anzi, il più oneroso.

Sì, perché Marc Marquez ha attualmente un contratto da 12,5 milioni a stagione con Honda, e di certo passi indietro difficilmente saranno fatti. Considerando poi gli sponsor, che lo spagnolo porterebbe con sé, le cifre si aggirano attorno ai 40 milioni.

Insomma, non due spicci per Marquez, il cui impero economico conta oltre 80 milioni di patrimonio. Per non contare quelli che sono i premi che il Cannibale ha chiesto a Honda in passato: oltre 500mila euro a vittoria, 1 milione in caso di successo iridato. Ducati o KTM sono avvisate.