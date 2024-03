La MotoGP torna in pista a Portimao per il GP del Portogallo: tutta la guida per seguire in diretta o streaming lo spettacolo del Motomondiale all'Algarve

Fonte: ANSA MotoGP Portogallo in tv: dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Quello che arriva sarà un weekend ricco per gli appassionati del mondo delle corse, con la MotoGP che torna in pista a Portimao con il GP del Portogallo. A due settimane dall’esordio del Motomondiale in Qatar, il paddock si trasferisce in Europa all’Autodromo Internacional do Algarve dove verrà messo un altro tassello importante nella rincorsa al titolo iridato.

Tutti contro Bagnaia

I riflettori sono tutti puntati su Ducati, tanto sul team factory quanto su quello Pramaca che è motorizzata con le Desmosedici GP24. E sarà ancora lotta tra Francesco Bagnaia, pilota dell’ufficiale, e Jorge Martìn, del team satellite, che dopo essersi dati battaglia per tutto il 2023 hanno iniziato alla grande il 2024.

Da un lato c’è Pecco Bagnaia, due volte iridato di fila e vincitore del primo GP dell’anno a Lusail con un netto vantaggio sugli inseguitori. Una gara, quella vinta dal pilota italiano, che ha mandato un chiaro messaggio ai contendenti al titolo, perché quando Bagnaia vuole dare lo stratto ne è capace.

Dall’altro Jorge Martìn, il pilota di punta del team Prima Pramac che corre su Ducati, vincitore della Sprint di Lusail e con tanta voglia di rivincita per il risultato mancato dello scorso anno. Ha messo sin da subito le cose in chiaro in Qatar, poi si è “arreso” in gara, ma a Portimao, dove nel 2021 incappò in un brutto infortunio che lo costrinse a saltare quattro gare, vuole essere protagonista.

Protagonisti Bagnaia e Martìn che potrebbero esserlo sulla stessa moto, per lo stesso team, nel 2025, con Ducati che è a caccia del secondo pilota ufficiale. Pecco è già sicuro del posto, col rinnovo arrivato nelle scorse settimane, Martìn invece insedia Enea Bastianini che deve dimostrare tanto ancora sulla moto del team di Borgo Panigale. Alla finestra c’è Fermin Aldeguer, pilota di Moto2 che però ha già firmato per il prossimo anno con Ducati, ma non ancora certo di quale sarà il team che lo ospiterà in MotoGP.

Pramac e VR46 attendono fiduciose l’evoluzione della lotta Pecco-Martìnator, consapevoli che uno tra Bastianini e Aldeguer potrebbe scivolare nei team satellite, mentre Gresini è già sicura di avere i fratelli Marquez in sella.

MotoGP Portogallo, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote.

L’intero fine settimana di Portimao sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3, ma anche la MotoE, il mondiale elettrico su due ruote.

Venerdì 22 marzo

Ore 9.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 10.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 11.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 14.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 15: Moto2 – prove libere 2

Ore 15.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 23 marzo

Ore 9.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 10.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 11.45: MotoGP – qualifiche

Ore 13.10: MotoE – Gara 1

Ore 13.45: Moto3 – qualifiche

Ore 14.40: Moto2 – qualifiche

Ore 15.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 17.45: MotoE – Gara 2

Domenica 24 marzo

Ore 10.40: warm up MotoGP

Ore 12: Moto3 – gara

Ore 13.15: Moto2 – gara

Ore 15: MotoGP – gara