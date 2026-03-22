Dal 2018 a oggi ne abbiamo visti di aumenti in casa DAZN: ecco i più recenti e un'analisi generale della trasformazione della piattaforma sul fronte costi

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IPA Nuovo aumento per DAZN: ecco come sono cambiate le tariffe dal 2018

Si parla sempre più spesso del costo dello streaming. Gli utenti di qualsiasi piattaforma, o quasi, lamentano un innalzamento delle spese su base mensile. Il discorso si complica ulteriormente se si parla di sport.

Per seguire tutte le gare di calcio stagionali della propria squadra del cuore occorre avere due abbonamenti. Una passione che grava sempre più sull’economia mensile delle famiglie italiane. Il sistema però non si autocorregge e, anzi, punta il dito contro la pirateria. Si è costretti a praticare certe cifre perché in tantissimi non pagano. L’Ue però sostiene che i costi dovrebbero essere adeguati e, forse, viene da pensare che il grande ritorno del “pezzotto” sia dovuto proprio a politiche discutibili.

Alla luce di tutto ciò, ecco la notizia: DAZN ha aumentato i prezzi.

DAZN, nuovi prezzi 2026

I piani Full e Family di DAZN sono aumentati di 2 euro. Un rincaro notevole per quanto riguarda le formule mensili e annuali, per i nuovi abbonati che scelgono le rate. Non è stata graziata neanche la versione in un’unica soluzione, con saldo anticipato. In questo caso, infatti, l’aumento è di 20 euro annui.

Per il momento non sono state diffuse comunicazioni per quanto riguarda i già abbonati. Ecco nel dettaglio il nuovo quadro delle offerte DAZN:

piano Full passa da 44,99 a 46,99 euro al mese nella versione senza vincoli;

passa da 44,99 a 46,99 euro al mese nella versione senza vincoli; piano Full annuale con dilazionamento in 12 rate passa da 34,99 a 36,99 euro al mese;

piano Full annuale con pagamento anticipato passa da 359 a 379 euro all’anno;

piano Family passa da 66,99 a 71,99 euro al mese nella versione senza vincoli;

passa da 66,99 a 71,99 euro al mese nella versione senza vincoli; piano Family annuale con dilazionamento in 12 rate passa da 59,99 a 61,99 euro al mese;

piano Family annuale con pagamento anticipato passa da 599 a 619 euro all’anno.

DAZN, aumenti pre Mondiali 2026

Non possiamo conoscere le strategie commerciali di DAZN, ma possiamo evidenziare alcuni fatti indiscutibili:

DAZN seguirà integralmente i Mondiali 2026 di calcio;

l’interesse per il calcio crolla al termine del campionato di Serie A a fine maggio;

ai già iscritti non conviene disattivare l’abbonamento a maggio per riattivarlo magari a fine agosto, in occasione dell’avvio della nuova stagione, preferendo una visione limitata dei Mondiali garantita dalla Rai;

l’abbonamento a maggio per riattivarlo magari a fine agosto, in occasione dell’avvio della nuova stagione, preferendo una visione limitata dei Mondiali garantita dalla Rai; ai nuovi iscritti in tempo per i Mondiali, prevedibilmente in aumento in caso di qualificazione dell’Italia, sarà applicata la tariffa aggiornata pochi mesi prima dell’inizio dell’evento.

Tutti gli aumenti di DAZN dal 2018 al 2026

L’arrivo di DAZN era stato ben accolto da molti. Il calcio su ogni dispositivo, con un sistema streaming efficace, almeno sulla carta, al netto di problematiche di connessione soprattutto nei primi anni.

Contenuti extra, investimenti e nuove funzionalità:

far ripartire una gara dall’inizio o da un punto specifico;

segnalazione dei momenti salienti nella barra di caricamento di un evento;

reale servizio on-demand, con chance di rivedere un evento in qualsiasi momento e non sulla base di un palinsesto.

Tutto ciò, però, ha previsto un costo sempre maggiore:

nel 2018 il prezzo di lancio era i 9 ,99 euro al mese , con visione dell’intero pacchetto su due dispositivi, anche connessi a reti differenti;

il prezzo di lancio era i 9 , con visione dell’intero pacchetto su due dispositivi, anche connessi a reti differenti; nel 2021 l’esclusiva di 7 partite di serie A su 10 ha portato il prezzo a 29,99 euro al mese (19,99 per un anno per i vecchi clienti);

l’esclusiva di 7 partite di serie A su 10 ha portato il prezzo a (19,99 per un anno per i vecchi clienti); nel 2022 la separazione tra i piani Standard e Plus ha portato a 29,99 per due dispositivi connessi alla stessa rete e 39,99 per reti diverse;

nel 2023 il piano Plus è stato aumentato a 44,99 euro al mese ;

è stato aumentato a ; nel 2023 il piano Standard mensile (senza vincolo annuale) è aumentato a 40,99 euro ;

mensile (senza vincolo annuale) è aumentato a ; nel 2023 il piano Plus mensile (senza vincolo annuale) è aumentato a 55,99 euro ;

(senza vincolo annuale) è aumentato a ; nel 2024 il piano Plus mensile (senza vincolo annuale) è aumentato a 59,99 euro ;

(senza vincolo annuale) è aumentato a ; nel 2024 le rate dello Standard annuale (con vincolo) sono aumentato da 30,99 a 34,99 euro ;

(con vincolo) sono aumentato da 30,99 a ; nel 2024 lo Standard mensile (senza vincolo) è aumentato a 44,99 euro ;

(senza vincolo) è aumentato a ; nel 2024 il Plus mensile (senza vincolo) è aumentato a 69,99 euro ;

(senza vincolo) è aumentato a ; nel 2024 è stato inserito il pacchetto Goal Pass, con 3 gare di serie A, non a scelta, a 19,99 euro al mese;

nel 2025 lo Standard diventa Full, il Plus diventa Family, con costi simili e aumenti lievi sulle soluzioni annuali;

nel 2026 sono giunti gli aumenti sopra indicati, con le versioni base di Full e Family (mensili e senza vincoli) che hanno raggiunto i 46,99 e i 71,99 euro al mese.

Da 9,99 tutto compreso a 71,99 euro in meno di 10 anni: ecco com’è mutata la strategia di DAZN dal 2018 a oggi.