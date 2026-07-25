Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Nel 2026 è possiible beneficiare delle detrazioni per i box auto

Il panorama dei bonus edilizi in Italia sta vivendo una fase di profonda transizione. Tra scadenze che si rincorrono e aliquote destinate a scendere progressivamente nei prossimi anni, c’è un’agevolazione che continua a raccogliere l’interesse dei contribuenti: parliamo della detrazione box auto. Questa misura, inserita all’interno della cornice del più ampio bonus ristrutturazioni, permette di recuperare una fetta consistente delle spese sostenute per la costruzione o l’acquisto di garage, autorimesse e posti auto.

Tuttavia, le regole per il 2026 presentano novità sostanziali, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra prima e seconda casa e i tetti massimi di detraibilità legati al reddito complessivo del contribuente. Facciamo chiarezza su come funziona l’incentivo, chi ne ha diritto e come evitare errori che potrebbero costare caro in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è il bonus box auto e quanto si recupera nel 2026

Il cosiddetto bonus garage è disciplinato dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L’agevolazione consiste in una detrazione fiscale dall’Irpef lorda, da ripartire obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.

Il tetto massimo di spesa ammissibile è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, ma la percentuale di detrazione non è più unica come in passato. Nel 2026 assistiamo a uno sdoppiamento delle aliquote:

detrazione al 50% per i box auto legati all’abitazione principale (prima casa), con un recupero massimo che può toccare i 48.000 euro;

detrazione al 36% per i box auto pertinenziali alle seconde case (o altri immobili), con un recupero massimo di 34.560 euro.

È importante sottolineare che dal 2027 le percentuali subiranno un ulteriore taglio (scendendo rispettivamente al 36% e al 30%), mentre dal 2028 il massimale di spesa crollerà a 48.000 euro. Chi intende investire nella realizzazione di un posto auto ha quindi una forte convenienza economica nel completare le pratiche e i pagamenti entro l’anno in corso.

Il requisito tassativo della pertinenzialità e il limite dei 1,3 km

Per poter richiedere la detrazione box auto, la condizione essenziale e non negoziabile è il vincolo di pertinenzialità. Il box o il posto auto deve essere posto in modo durevole a servizio o a ornamento di una specifica unità immobiliare a destinazione residenziale.

La giurisprudenza e la prassi fiscale hanno chiarito un parametro geometrico fondamentale: la distanza massima consentita tra l’abitazione principale e l’autorimessa non deve superare 1,3 chilometri. Al di sopra di questa metratura, il legame di vicinanza decade e il garage viene considerato dal Fisco come un immobile autonomo, provocando la perdita totale del bonus. Tale vincolo pertinenziale deve risultare esplicitamente dall’atto d’acquisto (rogito) o dal compromesso di vendita registrato.

Nuova costruzione o ristrutturazione: cosa rientra nel bonus?

Un errore comune è pensare che l’acquisto di qualsiasi garage dia diritto all’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato che la detrazione box auto spetta solo in due precisi scenari:

costruzione ex novo in economia o tramite impresa di un box auto o posto auto (anche scoperto o condominiale) su un’area privata o comune;

in economia o tramite impresa di un box auto o posto auto (anche scoperto o condominiale) su un’area privata o comune; acquisto di un box auto di nuova costruzione direttamente dall’impresa costruttrice o da cooperative edilizie.

Il bonus non spetta se si acquista un box auto usato da un privato. Allo stesso modo, non si ha diritto alla detrazione nel caso in cui il box derivi da un cambio di destinazione d’uso effettuato successivamente ai lavori di ristrutturazione (ad esempio, un vecchio magazzino o un negozio commerciale convertito in autorimessa).

Nel caso di acquisto dall’impresa, la detrazione non si calcola sull’intero prezzo di compravendita, ma esclusivamente sui costi di costruzione vivi. La ditta venditrice è tenuta a rilasciare una specifica attestazione scritta che certifichi l’esatto importo imputabile alla sola realizzazione tecnica del box, tenendolo rigidamente separato dai margini di profitto o dagli oneri accessori.

Chi può richiedere il bonus? La platea dei beneficiari

L’intestatario delle fatture e dei pagamenti deve coincidere con il beneficiario della detrazione box auto. Di norma, si tratta del proprietario o del nudo proprietario dell’immobile principale. Tuttavia, la normativa allarga notevolmente la platea a tutti i soggetti che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo e ne sostengono le spese. Tra questi troviamo:

i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

gli inquilini in affitto (locatari) o i comodatari;

i promissari acquirenti (a patto che il compromesso sia registrato);

i familiari conviventi con il proprietario (coniuge, componenti delle unioni civili, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e i conviventi di fatto, purché abbiano sostenuto economicamente la

spesa e tale opzione risulti annotata sulle fatture.

Come pagare: il bonifico parlante e le eccezioni dell’AdE

Per blindare il diritto al bonus, la regola d’oro prevede l’utilizzo del bonifico bancario o postale parlante, ovvero la tipologia di versamento predisposta per le ristrutturazioni edilizie. All’interno del modulo vanno indicati la causale normativa (Art. 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario dello sgravio fiscale e la Partita Iva o codice fiscale dell’impresa edile.

Cosa succede se si commette un errore e si paga con un bonifico ordinario o un altro mezzo tracciabile? La circolare 17/E del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto un’importante scappatoia legale per salvare la detrazione box auto: l’agevolazione resta valida se nell’atto notarile sono indicate le somme precise ricevute dall’impresa e se il venditore rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che quei corrispettivi sono stati regolarmente inclusi nella contabilità aziendale ai fini del reddito.

Nel caso di acconti versati prima del rogito definitivo, la detrazione è protetta solo se il compromesso di vendita (con l’esplicitazione del vincolo pertinenziale) viene registrato presso l’Agenzia delle Entrate prima o contestualmente al pagamento dell’acconto stesso.

Il tetto alle detrazioni per i redditi alti nel 2026

Un elemento di cruciale importanza per i contribuenti che si apprestano a compilare il Modello 730 riguarda l’introduzione dei nuovi massimali per i redditi medio-alti. Chi presenta un reddito complessivo superiore a 75.000 euro deve fare i conti con un limite complessivo alle detrazioni Irpef fruibili. Questo tetto varia in base al numero di figli a carico e alla presenza di disabilità nel nucleo familiare, e potrebbe ridurre l’impatto reale della quota annuale del bonus se si cumulano più spese nello stesso anno d’imposta.

Documenti da conservare e dichiarazione dei redditi

In caso di controlli documentali da parte del Fisco, il contribuente deve esibire l’atto d’acquisto o il preliminare registrato da cui risulti il vincolo pertinenziale, la dichiarazione dei costi di costruzione rilasciata dal costruttore (o i titoli abilitativi edilizi come Scia o Permesso di Costruire se i lavori sono in economia) e le ricevute dei bonifici.

Tutte le spese sostenute andranno infine dichiarate all’interno del modello 730, inserendo gli importi nel Quadro E, specificamente nei righi da E41 a E43, per dare il via alla restituzione decennale dell’importo spettante.