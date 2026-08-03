Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Jannik Sinner ha un nuovo bolide e di certo non è passato inosservato. Il numero al mondo del tennis è stato infatti avvistato, ammirato e ampiamente fotografato a Montecarlo al volante della sua Ferrari 812 Competizione.

La supercar V12 di Maranello ha destato l’attenzione di tutti, nonostante non sia di certo il primo mezzo di pregio a passare per quelle strade. La curiosità ha iniziato a serpeggiare rapida, spingendo molti a chiedersi quanto costi davvero un’auto del genere.

La risposta è meno scontata del previsto, considerando come tra prezzo di listino e valore di mercato c’è una differenza enorme. Mettendo poi la cifra a confronto con quanto Sinner ha guadagnato nel solo 2026, il conto assume tutta un’altra prospettiva. Vediamo i numeri.

La nuova Ferrari di Sinner

La Ferrari 812 Competizione di Sinner è una gran turismo ad altissime prestazioni, figlia diretta della 812 Superfast. A bordo il campione italiano ha trovato un motore V12 aspirato da 830 cavalli, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

Adotta soluzioni tecniche che derivano direttamente dal mondo delle corse, come pistoni con trattamento a basso attrito e bielle in titanio. Non di certo un’auto pensata per la comodità di tutti i giorni, ma una sportiva vera e propria, orientata alla guida più estrema. Tutt’altro discorso rispetto alla Ferrai con la quale il campione si era fatto notare in passato.

Quanto costa la supercar di Sinner

Il prezzo di stilino della Ferrari 812 Competizione è di 499.000 euro. Parliamo però di una serie limitata, giunta sul mercato soltanto in 999 esemplari e da tempo esaurita. È di fatto anche un oggetto da collezione molto ricercato.

Ecco che il valore di mercato cambia drasticamente rispetto al listino. Non conosciamo la cifra esatta sborsata da Jannik Sinner, ma è facile prevedere un impegno oltre il milione di euro. Di fatto più del doppio rispetto al costo di partenza. Un bene che tende decisamente a farsi apprezzare sempre più nel tempo, invece che svalutarsi.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2026

Mettiamo però tutto in prospettiva, perché un milione di euro o poco più sono da “pesare” a fronte dei guadagni di Sinner. Non guardiamo alla sua carriera in toto, ma soffermiamoci sul 2026. È stato per ora un anno economicamente straordinario.

Considerando i soli tornei, senza considerare gli sponsor e i diversi investimenti, ha aggiornato le proprie finanze con ulteriori 11,62 milioni di dollari. Una cifra che lo colloca al primo posto tra tutti i tennisti per guadagni in questi mesi.

Mettendo i numeri uno di fianco all’altro, la spesa per la Ferrari appare del tutto sostenibile. Anche ipotizzando un esborso da oltre un milione di euro per assicurarsi l’esemplare, si tratterebbe di una frazione dei soli premi incassati nel 2026.

Tenendo conto dei circa 60 milioni in carriera, la sua Ferrari 812 Competizione somiglia quasi a un investimento in un bene rifugio a quattro ruote, destinato a mantenere o aumentare il proprio valore nel tempo.