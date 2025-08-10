IPA Il costo totale per vedere tutte le partite della Juventus nella stagione 2025-2026

La Juventus si prepara per la stagione 2025-2026 dopo aver compiuto l’ennesima rivoluzione societaria. Dopo l’addio a Giuntoli, il club bianconero ha scelto di confermare sulla panchina Igor Tudor, arrivato a marzo per sostituire Thiago Motta. Sarà un’annata ricca di impegni per la Juventus che sarà impegnata su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Per i tifosi bianconeri, il calendario sarà denso di partite da non perdere e, come ormai avviene da diverse stagioni, per poter seguire tutta la stagione sarà necessario combinare più abbonamenti, dato che i diritti televisivi sono suddivisi tra diverse piattaforme.

Serie A 2025-2026: il ruolo di DAZN

La Serie A sarà trasmessa integralmente da DAZN, che detiene i diritti esclusivi per tutte le 380 partite del campionato. Questo significa che per vedere tutte le gare della Juventus, comprese quelle in trasferta, è indispensabile un abbonamento a questa piattaforma. Sky, in co-esclusiva, offrirà solo 3 partite per turno, quindi non sufficiente per seguire tutte le gare bianconere. DAZN propone due pacchetti che includono tutte le gare di Serie A:

DAZN Full

mensile 44,99 €;

annuale dilazionato 34,99 € al mese per 12 mesi;

annuale in unica soluzione 359 €.

DAZN Family (visione anche su reti domestiche differenti)

mensile 69,99 €;

annuale dilazionato 59,99 € al mese per 12 mesi;

annuale in unica soluzione 599 €.

Oltre al campionato italiano, questi pacchetti offrono Serie B, Liga spagnola, Serie A femminile e altri eventi sportivi internazionali.

Champions League 2025-2026: Sky/Now e Prime Video

Per la Champions League, la trasmissione è divisa tra Sky Sport (disponibile anche in streaming su Now) e Amazon Prime Video, che mantiene l’esclusiva per una partita del mercoledì sera in ogni turno.

Now Sport

mensile 29,99 € (promo a 24,99 € per i primi due mesi);

annuale vincolato 19,99 € al mese per 12 mesi (239,88 € totali).

Amazon Prime Video

mensile 4,99 €;

annuale 49,90 €.

Questa combinazione permette di vedere tutte le partite della Juventus in Champions, comprese quelle in esclusiva Prime.

Coppa Italia in chiaro

La Coppa Italia 2025-2026 sarà trasmessa in chiaro su Mediaset, quindi visibile gratuitamente senza costi aggiuntivi. Lo stesso vale per la Supercoppa Italiana.

Quanto spende un tifoso della Juventus per vedere tutta la stagione

Per seguire tutte le partite della Juventus in Serie A e Champions League e non perdersi nemmeno un match, un tifoso deve combinare più abbonamenti.

Con i piani annuali più convenienti, la situazione è la seguente:

DAZN Full in unica soluzione: 359 €

Now Sport annuale: 239,88 €

Amazon Prime Video annuale: 49,90 €

Totale annuo: 648,78 € circa.

Se invece si opta per i piani mensili senza vincoli, la spesa può superare i 950 € l’anno. Il costo finale dipende quindi dalla scelta tra formule annuali o mensili e dalla possibilità di condividere gli abbonamenti, nel rispetto delle condizioni delle piattaforme.