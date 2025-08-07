Quanto costa seguire tutte le partite del Milan 2025/26 tra Serie A e Coppa Italia con DAZN e Mediaset, prezzi e soluzioni

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Il costo annuo per seguire tutte le partite del Milan nella stagione 2025 2026

La stagione calcistica 2025/2026 vedrà il Milan impegnato in due competizioni ufficiali: la Serie A e la Coppa Italia. In tanti attendono il riscatto dopo l’ultima stagione che ha portato la vittoria della Supercoppa ma anche la sconfitta finale di Coppa Italia e un anonimo ottavo posto in classifica. Per rialzarsi dopo un’annata sottotono la proprietà ha puntato tutto sulla guida di Massimiliano Allegri. Sul fronte della rosa le cessioni delle stelle Theo Hernandez e Tijjani Reijnders sono state sopperite, almeno numericamente, dagli arrivi di Samuele Ricci, Ardon Jashari e soprattutto Luka Modric. C’è grande curiosità nel capire come il Milan giocherà e che tipo di stagione sarà quella dei rossoneri per questo è importante conoscere costi e modalità per vedere tutte le partite.

La Serie A 2025/26 sarà trasmessa integralmente da DAZN che detiene i diritti esclusivi per tutte le 380 partite stagionali. Questo significa che l’unico modo per vedere tutte le gare del Milan in campionato è sottoscrivere un abbonamento a questa piattaforma. Sky, infatti, pur offrendo la co-esclusiva di 3 partite per ogni turno (per un totale di 114 gare), non garantisce la copertura completa delle partite della singola squadra.

Abbonamenti DAZN: costi e formule

DAZN propone due principali formule per accedere ai contenuti sportivi, tra cui tutte le partite di Serie A. Dazn Standard è l’abbonamento principale e quello più conosciuto e può essere attivato in tre modalità:

annuale in un’unica soluzione 359 euro (pari a circa 29,92 euro/mese)

annuale dilazionato 19,99 euro/mese per 6 mesi, poi 34,99 euro/mese per i successivi 6 mesi (totale 329,88 euro)

mensile 29,99 euro il primo mese, poi 44,99 euro/mese

L’abbonamento al piano DAZN Plus permette invece la visione da due reti domestiche diverse in contemporanea. Queste le modalità per attivarlo:

annuale in un’unica soluzione 599 euro (pari a circa 49,92 euro/mese)

annuale dilazionato 59,99 euro/mese per 12 mesi (totale 719,88 euro)

mensile 69,99 euro/mese

La formula DAZN Plus annuale in un’unica soluzione, se condivisa con un altro utente, riduce la spesa a 299,50 euro a testa. Questa è una delle soluzioni più scelte per chi intende dividere i costi pur mantenendo l’accesso a tutti i contenuti.

Coppa Italia: diretta gratuita su Mediaset

Le partite della Coppa Italia, inclusi eventuali turni del Milan, saranno trasmesse in chiaro da Mediaset. L’offerta include Canale 5, Italia 1 e la piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Non sono previsti costi per la visione di questi incontri, rendendo l’accesso semplice e gratuito per tutti i tifosi.

I costi per vedere il Milan nel 2025/26

Per seguire l’intera stagione del Milan, considerando Serie A e Coppa Italia, i costi variano in base al pacchetto DAZN scelto:

DAZN Standard (annuale in un’unica soluzione) 359 euro;

DAZN Standard (annuale dilazionato) 329,88 euro;

DAZN Plus (annuale in un’unica soluzione, condiviso) 299,50 euro a testa;

Coppa Italia: gratuita.

Il totale della spesa annua per seguire tutte le partite del Milan oscilla dai 300 euro ai 359 euro:

opzione più economica 299,50 euro (DAZN Plus condiviso)

opzione standard annuale 359 euro

Il costo minimo per vedere tutte le partite stagionali del Milan è quindi inferiore a 300 euro all’anno, se si sceglie la condivisione dell’abbonamento DAZN Plus. In alternativa, con l’abbonamento individuale DAZN Standard, la spesa resta sotto i 360 euro annui, senza costi aggiuntivi per le gare di Coppa Italia.