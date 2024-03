Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Mike Tyson e Jake Paul

Per quanto incredibile possa sembrare, Mike Tyson ha annunciato il suo ritorno ufficiale sul ring. Non è la prima volta che l’ex campione dei pesi massimi parla della possibilità di infilare nuovamente i guantoni, ma ora ci sono data e avversario.

Di anni Iron Mike ne ha quasi 58, che saranno compiuti al tempo del match. Ciò che forse maggiormente stupisce è proprio l’aspetto anagrafico, avendo l’ex campione 30 anni più del suo avversario, Jake Paul, che a gennaio 2024 ha compiuto 27 anni.

Il ritorno di Mike Tyson

Sono trascorsi quasi 20 anni dal suo ritiro e Mike Tyson annuncia il suo grande ritorno. Sarà un evento unico, che garantirà a entrambi i pugili coinvolti una somma notevole. Quest’ultima non è stata svelata ma in passato Jake Paul, ipotizzando proprio questa clamorosa sfida, aveva con regione ipotizzato 300 milioni di dollari generati da un evento di questo tipo.

Non la primissima volta per Iron Mike fin dai tempi della sua carriera professionistica. A novembre 2020 si era infatti cimentato in un match d’esibizione (ovvero senza titolo assegnato) contro l’ex pugile Roy Jones Jr., oggi 55enne.

Una sfida anagraficamente alla pari, così come il risultato finale. Stavolta però sarà tutto diverso. Il match contro Jake Paul avrà un reale senso soltanto se riuscirà a riportare sul ring qualcosa del Mike Tyson che fu. Uno dei migliori campioni dei pesi massimi della storia dello sport. Agile come solo alcuni al tempo sapevano essere e potente come pochissimi mai prima e dopo di lui. Una belva che sembrava avere la lotta nel proprio DNA. Nel 2005 ha detto addio alla boxe dopo la sconfitta con l’irlandese Kevin McBride, che ha rappresentato per lui il sesto incontro perso in carriera, su 58 disputati.

Chi è Jake Paul

Se tutti conoscono Tyson, è bene spiegare chi ci sia dall’altra parte. Jake Paul, fratello del celebre youtuber Logan Paul, che ha di fatto lanciato la sua carriera sui social. Entrambi si sono cimentati nel mondo dello sport e oggi il maggiore dei due è impegnato nel wrestling, tra le altre attività.

Jake si è invece dato alla boxe e sogna, dice, di diventare un vero e proprio campione ai massimi livelli. Per ora si è cimentato in match amatoriali, che hanno fruttato milioni e fatto storcere il naso a tanti, che temono una radicale trasformazione della boxe in un terreno di gioco per ricchi influencer.

Nel 2018 ha battuto Deji, fratello minore dello youtuber KSI (che ha poi fronteggiato Logan Paul), vincendo. Successo anche contro lo youtuber AnEsonGib, per KO tecnico, nel 2019. L’anno dopo ha disputato un match come undercard della sfida tra Tyson e Jones Jr., battendo l’ex giocatore di basket Nate Robinson.

È poi passato agli ex combattenti di altre discipline, come Ben Askren, proveniente dall’MMA. Anche lui battuto, anche se si sollevarono numerose polemiche sulla legittimità del match. Fronte poi all’ex campione dei pesi welter UFC Tyron Woodley, battuto ai punti la prima volta e con un KO la seconda. Nel 2022 successo anche contro l’ex campione UFC Anderson Silva, per poi subire una sconfitta l’anno dopo contro Tommy Fury, per decisione arbitrale. Infine, tre mesi dopo, successo ancora contro Nate Diaz, proveniente anch’egli dal mondo dell’UFC.

Tutto ciò a dimostrare come il match contro Mike Tyson rappresenti un unicum nella carriera di Jake Paul. Considerando il suo carattere, Iron Mike non accetterà di certo di prendere parte a uno spettacolo, per quanto riguarda il comportamento sul ring.

Salirà per combattere realmente, assetato di sangue più che di punti. Pochi dubbi sul fatto che lo youtuber, influencer e imprenditore non abbia mai affrontato qualcuno come lui. Al di là di chi sia stato in passato, ciò che rappresenta un’assoluta novità nei tipi di incontri di Paul è il fatto che il suo avversario vanti una reale tecnica. Non lo aiuterà di certo il fatto che questa sia anche di caratura sopraffina.

Dove vedere Tyson vs Paul

Il match tra Mike Tyson e Jake Paul sarà visibile in streaming live in tutto il mondo. É stato siglato un accordo con Netflix, che intende cimentarsi sempre più nel mondo degli eventi sportivi in diretta. Questo sarà infatti il terzo trasmesso, dopo l’esordio a ottobre 2023 con la Netflix Cup, evento di golf tra stelle presso il Wynn Golf Club di Wynn Las Vegas. A dicembre scorso è stato poi annunciato l’incontro tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, faccia a faccia il 3 marzo presso il Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas.

Stavolta si cambierà Stato, passando al Texas e salutando il Nevada. Il match tra Mike Tyson e Jake Paul si disputerà il prossimo 20 luglio 2024 presso l’AT&T Stadium di Arlington. Di fatto si tratta dell’evento di punta di quest’avventura nello sport della piattaforma streaming, che tenta di seguire la scia di altri competitor. Basti pensare a Prime Video, ad esempio.

Intrattenimento a tutto tondo e garanzia di stringere a sé quanti più utenti possibile, non soltanto attraverso le proprie produzioni televisive. Di recente è stato anche firmato un contratto da svariati miliardi di dollari per la trasmissione degli eventi Raw di wrestling.

Quanto costerà, dunque, vedere il match tra Tyson e Paul su Netflix? L’evento rientrerà nel pacchetto abbonamento. Al momento infatti la piattaforma non prevede pagamenti separati per specifici eventi. Di fatto non è stato lanciato il sistema pay per view, come per Dazn, anche se non si escludono pratiche del genere in futuro.

Ad oggi le opzioni sono:

Piano Standard con pubblicità: 5,49 euro al mese;

Piano Standard: 12,99 euro al mese;

Piano Premium: 17,99 euro al mese.

Nella migliore delle ipotesi, dunque, questo grande evento costerà poco meno di sei euro a tutti gli appassionati. In aggiunta, inoltre, altri 30 giorni di visione di film, serie TV e programmi in catalogo.