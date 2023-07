DAZN, nuove tariffe: aumenti e come risparmiare

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Le nuove tariffe DAZN, ecco i 3 pacchetti e come risparmiare

Per quanto ci siano incertezze sui diritti TV della Serie A per le prossime stagioni, nessun dubbio esiste invece per il campionato 2023-24. Tutte le gare della massima lega di calcio italiana saranno trasmesse da DAZN.

Ciò si traduce nella possibilità di rimodulare le tariffe, a seconda dei servizi offerti e dell’assenza di una vera e propria concorrenza, almeno in questa fase. Quanto offerto da Sky, infatti, è un totale di tre gare delle dieci totali per ogni turno.

Ciò che DAZN ha presentato, però, non è soltanto un mero aumento di prezzi, bensì una suddivisione del pacchetto in differenti tariffazioni. Si mira a soddisfare tutte le tipologie di clienti, dando rilevanza anche alle altre proposte, perché non si vive di sola serie A.

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda le modalità di visione. L’app non sarà più l’unica via, dunque, con satellitare e digitale terrestre che si aggiungono al pacchetto. Spazio infatti per Zona DAZN su Sky, così come trasmissione dei contenuti presenti nel proprio pacchetto al canale 214 del digitale terrestre, grazie all’accordo con Tivùsat.

DAZN: quanto costa l’abbonamento Start

Il pacchetto abbonamento si suddivide in tre sezioni. Partiamo da DAZN Start, che non comprende la serie A. Non si vive di solo calcio, come detto, anche se in questo caso specifico l’elenco comprende anche la UEFA Women’s Champions League. Spazio poi alla grande boxe, l’UFC, il basket italiano ed europeo, il che comprende Serie A UnipolSai, Europlega ed Eurocup. Ciliegina sulla torta, per gli appassionati degli sport americani, ci sarà l’NFL.

Il costo mensile previsto è di 13,99 euro. È però possibile risparmiare circa 7 euro, pagando in pratica la metà a livello mensile, optando per la soluzione annuale. Si paga il tutto in una sola soluzione al costo di 89,99 euro. Pacchetto annuale suddivisibile però anche in 12 rate mensili vincolanti, con costo fissato a 9,99. Un risparmio garantito di 4 euro.

Cosa prevede l’abbonamento Standard

In questo pacchetto la serie A c’è eccome, affiancata da Serie B, LaLiga, Europa League, tennis, ciclismo e non solo. Il costo aumenta in maniera netta con DAZN Standard, raggiungendo quota 40,99 euro al mese. Si è quindi registrato un aumento rispetto alla scorsa stagione, con la cancellazione della chance di vedere lo sport che si preferisce su due dispositivi connessi a reti differenti. È infatti possibile registrare fino a 6 device, potendo però accedere al pacchetto da due differenti allo stesso tempo soltanto se connessi alla stessa rete.

In pratica una visione condivisa in casa, che è possibile pagare ben 16 euro in meno, circa, ovvero 25 euro al mese, optando per la soluzione annuale da 299 euro. Anche in questo caso viene però offerta la soluzione con 12 rate mensili vincolanti, al costo di 30,99 al mese.

Risparmiare con DAZN Plus

Con l’offerta Plus si ha accesso a tutto ciò che DAZN ha da offrire. Il costo è di 55,99 euro al mese e per questa cifra non si hanno limiti. Basti pensare che sarà possibile registrare fino a 7 dispositivi, con tanto di visione su due di essi, in contemporanea, connessi a reti differenti.

La soluzione annuale in singola soluzione ha però un costo proibitivo per alcuni, pari a 449 euro. Una somma che però, a conti fatti, consente di risparmiare un bel po’. Si andrebbero infatti a corrispondere “soltanto” 37 euro al mese. Anche in questo caso giunge in soccorso l’opzione da 12 rate mensili vincolanti, al costo di 45,99 euro al mese, per un risparmio di 10 euro ogni 30 giorni.