Fonte: ANSA Netflix oltre le attese, utili a oltre 2 miliardi nel trimestre

Netflix macina record su record, aggiungendo 8,05 milioni di nuovi abbonati nel secondo trimestre del 2024 e superando ampiamente le previsioni degli analisti, rafforzando così la sua posizione di leader nel settore dello streaming.

Con questo risultato, Netflix raggiunge un totale di 277,65 milioni di abbonati a livello globale, consolidandosi come la piattaforma di streaming più popolare al mondo. Nonostante l’azienda abbia annunciato che a partire dal 2025 non pubblicherà più dati trimestrali sui nuovi abbonati, continuerà a comunicare traguardi significativi e novità rilevanti.

I risultati dell’azienda

Le misure contro la condivisione delle password e l’introduzione degli abbonamenti con pubblicità non hanno avuto così effetti negativi. Infatti, non solo i ricavi della società nel periodo aprile-giugno sono cresciuti oltre le aspettative, ma anche l’aumento degli abbonati di 8,05 milioni è stato superiore alle previsioni e ai 5,89 milioni aggiunti nello stesso periodo del 2023. Il numero totale di abbonamenti a pagamento ha così raggiunto i 277,65 milioni, superando le previsioni di 274,4 milioni. Nel secondo trimestre gli abbonamenti a piani con pubblicità sono aumentati del 34% su base sequenziale, rappresentando ora il 45% di tutte le iscrizioni nei mercati in cui sono presenti.

I risultati finanziari del secondo trimestre mostrano anche una crescita positiva nei ricavi, che ammontano a 9,559 miliardi di dollari, rispetto agli 8,187 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, un aumento pari al 17%. L’utile netto aumenta in modo simile, raggiungendo i 2,147 miliardi di dollari contro gli 1,488 miliardi del 2023. Tra le novità più rilevanti, Netflix segnala un incremento del 34% degli abbonati al servizio con pubblicità rispetto al secondo trimestre del 2023, evidenziando il crescente interesse per questa opzione più economica.

Questi risultati positivi sono stati supportati anche dall’aumento dei programmi dal vivo disponibili sulla piattaforma. Nella lettera agli azionisti, Netflix sottolinea che se l’esecuzione delle nuove iniziative sarà efficace, ci sarà ulteriore spazio per la crescita, in riferimento ai programmi live, ai videogiochi e alla pubblicità.

I risultati superiori alle aspettative permettono a Netflix di guadagnare terreno rispetto ai concorrenti come Disney e Warner Bros Discovery, che stanno lottando per trovare un equilibrio tra il declino dei ricavi della Tv tradizionale e gli investimenti nelle loro piattaforme di streaming. Per il trimestre attualmente in corso, che si chiuderà a settembre, Netflix prevede un fatturato di 9,73 miliardi di dollari. Inoltre, l’azienda ha rivisto al rialzo la sua previsione di crescita dei ricavi per l’intero anno, stimando un incremento del 14-15%, rispetto alla stima precedente del 13-15%.

I piani futuri

Netflix non si ferma e annuncia il suo impegno a migliorare continuamente l’esperienza utente. Tra le novità in fase di sviluppo, l’azienda sta testando un nuovo design per la homepage delle app TV, mirato a rendere la navigazione più semplice e intuitiva.

Per quanto riguarda i contenuti, Netflix sta intensificando il suo focus sui videogiochi, con un piano ambizioso di lanciare un nuovo titolo ogni mese. Tra le novità in arrivo ci sono giochi basati su popolari serie TV come “Too Hot to Handle”, “Emily in Paris” e “Selling Sunset”. Inoltre, è previsto un gioco multiplayer ispirato al fenomeno globale “Squid Game”, in uscita alla fine del 2024 in concomitanza con la seconda stagione della serie.

Netflix amplia anche la sua offerta di contenuti con l’introduzione dello streaming sportivo in diretta. A partire da Natale, la piattaforma trasmetterà due partite di Nfl negli Stati Uniti, mentre da gennaio 2025 gli appassionati di wrestling potranno seguire la serie WWE Raw direttamente su Netflix.