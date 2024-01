Netflix è stanca degli utenti che condividono l'account. Per questo spingerà verso la crescita degli abbonamenti standard con pubblicità: così anche chi non paga diventerà commercialmente profittevole

Fonte: 123RF Netflix alza il costo degli abbonamenti

Il costo dell’abbonamento Netflix è destinato ad aumentare nel corso del 2024. Al momento non si sa quali piani tariffari saranno interessati dagli aumenti (Standard con pubblicità, Standard o Premium). E non si sa se tutti i Paesi saranno interessati dal provvedimento, o solamente alcuni.

Netflix spinge sugli account con pubblicità

Tutto il 2023 ha avuto un andamento positivo per le casse di Netflix: la piattaforma ha annunciato di aver aggiunto 13,12 milioni di nuovi abbonati a livello globale nel quarto trimestre, toccando quota 260,8 milioni di utenti paganti. Ciò nonostante è stata annunciata una rimodulazione delle tariffe.

La notizia che riguarda l’aumento del costo di Netflix si trova all’interno di una pubblicazione per gli azionisti che contiene alcuni dati relativi alla crescita della piattaforma di streaming.

Nel documento, Netflix esprime l’intenzione di implementare i suoi servizi, ma che tali migliorie avranno dei costi: “Man mano che investiremo e miglioreremo” l’offerta e “occasionalmente chiederemo ai nostri abbonati di pagare un piccolo extra che rifletta tali miglioramenti, che si trasformerà in un volano per ulteriori investimenti per migliorare e far crescere il nostro servizio”. Questo “piccolo extra” non verrà disposto per tutti i Paesi, ma solo per quelli in cui la piattaforma ritiene profittevole il saldo del rapporto fra aumento delle tariffe e percentuale di abbandoni.

I rincari agli abbonamenti annunciati da Netflix seguono quelli già recentemente messi in atto. In realtà la crescita di Netflix, per quanto positiva, si è mantenuta sotto le attese.

Netflix annuncia poi una mossa che ha il sapore di un esperimento: in due soli Paesi (Canada e Regno Unito) sparirà il piano Standard senza pubblicità a partire dal secondo trimestre del 2024. Gli utenti dovranno dunque scegliere se spendere un po’ di più per acquistare piani Premium o se spendere un po’ meno e accettare di vedere la pubblicità. Il piano con pubblicità rappresenta attualmente il 40% di tutte le nuove sottoscrizioni. Gli abbonati ai piani con pubblicità nel quarto trimestre sono aumentati del +70% rispetto al trimestre precedente.

Ma c’è anche un’altra variabile da considerare: Netflix sta pensando di aumentare il volume della pubblicità nel corso del 2024. “Il nostro obiettivo è rendere gli annunci pubblicitari un flusso di entrate più consistente che contribuisca a una crescita sana e sostenuta delle entrate nel 2025 e oltre”, viene annunciato.

La scelta di ridurre gli abbonamenti Base per spingere l’utenza verso gli abbonamenti con pubblicità potrebbe rientrare all’interno della strategia intrapresa da Netflix contro gli abbonamenti condivisi. Netflix stima che circa 70 milioni di utenti stiano guardando i suoi contenuti gratis, utilizzando una password ceduta da un amico o da un parente. In caso gli utenti che fruiscono di password condivisa (e che dunque non portano introiti alla piattaforma) dovessero cominciare a guardare la pubblicità, diventerebbero improvvisamente remunerativi.

Cresce Netflix Games

Triplicato l’engagement degli utenti nei Netflix Games nel 2023, probabilmente grazie alla pubblicazione della fortunata trilogia di Grand Theft Auto, caricata sulla piattaforma il 14 dicembre.

Il gaming è però ancora un business acerbo e tutto da esplorare per Netflix. Nessun numero significativo è stato condiviso al riguardo.

Netflix House

Nel 2024 gli utenti Usa potranno visitare le Netflix House, strutture fisiche a metà strada fra centri commerciali e luoghi di intrattenimento. Le Netflix House, che saranno realizzate per durare nel tempo, seguono i pop-up store, cioè negozi temporanei sorti qui e lì nel mondo in occasione di particolari eventi.