I dieci piloti più pagati della Formula 1 valgono 363 milioni di dollari

La Formula 1 si prepara a una nuova stagione dopo un 2025 chiuso con il trionfo mondiale di Lando Norris, che ha riportato la McLaren al titolo piloti dopo 17 anni. La nuova annata si apre con una rivoluzione tecnica che potrebbe modificare gli equilibri in pista. Se sul piano sportivo Norris ha conquistato la vetta della classifica, sul fronte economico il primato resta ancora nelle mani dei veterani della griglia. Max Verstappen e Lewis Hamilton guidano infatti la classifica dei piloti più pagati del campionato. Secondo le stime di Forbes, i dieci piloti con gli ingaggi più elevati valgono complessivamente 363 milioni di dollari tra stipendi fissi e bonus legati alle prestazioni. Un dato che riflette la crescita del giro d’affari del Circus e la centralità dei piloti nel modello economico delle scuderie.

Verstappen e Hamilton, i più pagati della griglia

Max Verstappen è il pilota con l’ingaggio complessivo più alto. L’olandese percepisce 65 milioni di dollari di stipendio base a cui si aggiungono 11 milioni di bonus, per un totale di 76 milioni. Nonostante il mancato quinto titolo mondiale, Verstappen resta il riferimento economico del campionato. Alle sue spalle si colloca Lewis Hamilton. Il passaggio alla Ferrari non ha portato i risultati sportivi sperati, con una stagione chiusa senza podi e con un sesto posto finale.

Dal punto di vista contrattuale, però, il britannico ha firmato un accordo da 70 milioni di dollari di base garantita, a cui si aggiungono 0,5 milioni di bonus, per un totale di 70,5 milioni. Il compagno di squadra Charles Leclerc si attesta a 30 milioni di dollari di stipendio fisso, senza bonus rilevanti nell’ultima stagione.

Norris e i bonus legati al titolo mondiale

Lando Norris chiude il podio dei piloti più pagati. Il britannico, campione del mondo grazie a sette vittorie e 18 podi, percepisce 18 milioni di dollari di base e quasi 40 milioni di bonus. Il totale raggiunge così 57,5 milioni di dollari. Oscar Piastri si posiziona subito dietro con 37,5 milioni complessivi, di cui 10 milioni fissi e 27,5 milioni legati ai risultati. Fernando Alonso e Lance Stroll restano tra i piloti con ingaggi elevati, grazie a contratti strutturati negli anni precedenti. Alonso totalizza 26,5 milioni di dollari, mentre Stroll si ferma a 13,5 milioni.

George Russell percepisce 26 milioni complessivi, con una componente significativa di bonus. Carlos Sainz raggiunge 13 milioni, tra parte fissa e variabile. Tra i giovani spicca Kimi Antonelli. A 19 anni entra nella top 10 con un compenso complessivo di 12,5 milioni di dollari, di cui 5 milioni di base e 7,5 milioni di bonus. Il pilota italiano, promosso in Mercedes, rappresenta uno dei volti nuovi della categoria.

La classifica completa dei piloti più pagati