Italia-Bosnia, ultimo test prima di Euro 2024: il valore della rosa a confronto con le avversarie

Gli azzurri ospiteranno la Nazionale bosniaca allo stadio Castellani di Empoli, per l'ultimo incontro di preparazione per l'avventura in Germania agli Europei

Fonte: ANSA La formazione della Nazionale italiana nell'amichevole contro la Turchia, alla vigilia degli Europei 2024

Tutto pronto per l’ultima amichevole dell’Italia prima della partenza per gli Europei in Germania. Il conto alla rovescia per il debutto nella rassegna internazionale e stasera gli azzurri la Bosnia allo stadio Castellani di Empoli per mettere a punto gli ultimi dettagli. Il pareggio per 0-0 con la Turchia nel precedente test di Bologna del 4 giugno ha fatto emergere qualche difficoltà di condizione e di gioco espressa dalla squadra del Ct Luciano Spalletti, che ha ancora a disposizione sei giorni per oliare gli ingranaggi della Nazionale campione in carica.

Italia-Bosnia, ultimo test prima di Euro 2024: le parole di Luciano Spalletti

“Mi aspetto di vedere che si mettano in pratica quelle che sono state le analisi fatte dopo la partita contro la Turchia” ha detto il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia, senza nascondere l’emozione per il ritorno nello stadio dove ha avuto inizio la sua carriera da allenatore, nel lontano 1994.

“Li ho comprati tutti io i biglietti dello stadio – ha scherzato Spalletti – Sono tutti miei amici, sicuramente mi sentirò a casa perché lì ho vissuto momenti bellissimi: la mia infanzia, sono stato calciatore di una squadra di bambini, poi calciatore della prima squadra, poi allenatore delle giovanili, poi allenatore della prima squadra. Abbiamo lottato per vincere i campionati, per la salvezza: è un’esperienza che mi dà emozioni fortissime quando me la ricordo. Per me sarà come giocare una partita dell’Europeo“.

“Quando sono partito avevo ambizioni un giorno di poter entrare nello spogliatoio di una squadra di Serie A, ma era impossibile pensare che sarei arrivato a questo punto. Il futuro ce l’abbiamo tutti davanti, ma bisogna pensare a quelle che sono le azioni, l’umiltà, la convinzione per costruirlo” ha dichiarato il Ct, mandando un messaggio ai suoi giocatori.

Contro la Bosnia (calcio di inizio ore 20.45, in chiaro su Rai 1) non saranno disponibili il portiere del Napoli Alex Meret e il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, che dovrebbero recuperare in tempo per l’esordio agli Europei di sabato 15 giugno alle 21 contro l’Albania.

Nella giornata di lunedì 10 giugno, dopo la seduta di allenamento a porte chiuse a Coverciano, la Nazionale partirà alle 16.30 da Firenze in direzione Germania a quattro giorni prima dalla prima partita di Euro 2024 a Dortmund.

Martedì 11 giugno il primo allenamento dell’Italia nel ritiro di Iserlohn, aperto al pubblico e ai media prima dell’inaugurazione di Casa Azzurri alle 19.15. Mercoledì 12 e giovedì 13 allenamenti pomeridiani e venerdì 14 giugno la conferenza stampa della vigilia.

Italia-Bosnia, ultimo test prima di Euro 2024: il valore della rosa

Oltre all’Albania al debutto, la squadra di Spalletti dovrà affrontare nel girone anche due potenziali contendenti per la qualificazione agli ottavi, oltre che alla vittoria del torneo, come la Croazia e la Spagna.

Tutte le avversarie degli azzurri sembrano arrivare all’appuntamento continentale in grande spolvero grazie alle vittorie nelle ultime amichevoli: per 3-1 degli albanesi contro l’Azerbaijan, per 5-1 delle Furie rosse contro l’Irlanda del Nord e per 2-1 dei croati contro il Portogallo.

Dopo le convocazioni dei 26 giocatori dell’Italia che prenderanno parte alla spedizione in Germania, la rosa della Nazionale ha raggiunto un valore totale stimato in 705,50 milioni di euro, secondo i dati aggiornati del portale Transfermarkt.

Nel girone è la Spagna la squadra che fa registrare un valore complessivo dei suoi giocatori, di 965,50 milioni di euro, mentre Croazia e Albania fanno segnare rispettivamente un ammontare di 327 e 111,60 milioni, con le Aquile che occupano il posto di Nazionale più “povera”, davanti soltanto alla Romania.

Secondo i dati aggiornati del portale Transfermarkt, la rosa dell’Italia è la settima per valore di mercato tra le squadre che parteciperanno a Euro 2024, dietro a Olanda (845), Germania (851 milioni), Spagna (965,50), Portogallo (1,05 miliardi di euro), Francia (1,23 miliardi) e Inghilterra (1,52 miliardi).