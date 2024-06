Fonte: ANSA Euro 2024, il valore sul mercato degli azzurri convocati da Spalletti: chi costa di più

Euro 2024 è ormai alle porte e l’Italia di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare la competizione con l’obiettivo di difendere il titolo, vinto nell’estate del 2021 dopo la lotteria dei rigori a Wembley contro l’Inghilterra. Di quegli azzurri sono soltanto 10 a poter scendere in campo nella rassegna che si giocherà in Germania, consapevoli dell’importanza della competizione e dell’orgoglio vissuto tre anni fa.

Da quella notte magica di Wembley, infatti, di acqua sotto i ponti ne è passata, con l’ennesima delusione della qualificazione Mondiale mancata e non solo. Ed Euro 2024 sarà l’occasione per prendersi una rivincita, ma anche una vetrina importante per il mercato. Da competizioni come queste, infatti, si smuove sempre il calciomercato e diversi sono i profili interessanti nella Nazionale del ct Spalletti.

Azzurri e calciomercato, il loro valore

C’è chi agli Europei sogna di conquistare il titolo, chi solo di avere la possibilità di giocare qualche minuto e chi, sfruttando questa occasione, vuole mettersi in mostra. Di azzurri in questa situazione ce ne sono, e una prestazione positiva a Euro 2024 può significare tanto.

È stato il caso di Pessina nel 2021, con le ottime giocate che lo avevano portato a essere tra i gioielli più apprezzati della competizione, ma anche Jorginho e Locatelli, con quest’ultimo che poi sbarcò alla Juventus. Ed Euro 2024 di certo lo sarà per altri giocatori, con i club che detengono i cartellini che si sfregano le mani.

Buone prestazioni, infatti, si traducono con l’aumento del valore di mercato dei giocatori che, almeno per quanto riguarda quelli convocati da Luciano Spalletti, hanno valori compresi da un massimo di 80 milioni a un minimo di 4. Ma qual è il giocatore che vale di più?

Mister 80 milioni è Nicolò Barella, che tra i 26 selezionati dal commissario tecnico spicca per il prezzo del suo cartellino. Il compagno di club Alessandro Bastoni lo segue con un valore di 70 milioni e a completare il podio un altro nerazzurro, Dimarco (50 milioni).

Di seguito, ruolo per ruolo, i prezzi dei cartellini dei convocati aggiornati all’8 giugno 2024 dalla piattaforma specializzata Transfermarkt.

Portieri

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain): 40 milioni;

Alex Meret (Napoli): 12 milioni;

Guglielmo Vicario (Tottenham): 35 milioni.

Difensori

Alessandro Bastoni (Inter): 70 milioni;

Raoul Bellanova (Torino): 15 milioni;

Alessandro Buongiorno (Torino): 35 milioni;

Riccardo Calafiori (Bologna): 30 milioni;

Andrea Cambiaso (Juventus): 25 milioni;

Matteo Darmian (Inter): 4 milioni;

Giovanni Di Lorenzo (Napoli): 15 milioni;

Federico Dimarco (Inter): 50 milioni;

Federico Gatti (Juventus): 18 milioni;

Gianluca Mancini (Roma): 25 milioni.

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter): 80 milioni;

Bryan Cristante (Roma): 20 milioni;

Nicolò Fagioli (Juventus): 15 milioni;

Michael Folorunsho (Hellas Verona): 8,5 milioni;

Davide Frattesi (Inter): 35 milioni;

Jorginho (Arsenal): 12 milioni;

Lorenzo Pellegrini (Roma): 25 milioni.

Attaccanti

Federico Chiesa (Juventus): 35 milioni;

Stephan El Shaarawy (Roma): 5 milioni;

Giacomo Raspadori (Napoli): 25 milioni;

Mateo Retegui (Genoa): 16 milioni;

Gianluca Scamacca (Atalanta): 35 milioni;

Mattia Zaccagni (Lazio): 20 milioni.

Dove si posiziona l’Italia

Secondo i dati aggiornati del portale Transfermarkt, con un totale di 705 milioni di euro, la rosa dell’Italia è la settima per valore di mercato complessivo tra le Nazionali che parteciperanno a Euro 2024, dietro a Olanda (845 milioni), Germania (873 milioni), Spagna (965 milioni), Portogallo (1,05 miliardi), Francia ( 1,23 miliardi) e Inghilterra (1,52 miliardi).

Chi vale di più a Euro 2024?

Ma sfogliando le rose confermate per Euro 2024, gli italiani sono ben lontani dai valori dei giocatori più costosi della competizione. A dominare a mani basse, infatti, c’è il duo Mbappè-Bellingham, entrambi del Real Madrid, che secondo gli ultimi dati di mercato hanno un valore monstre di 180 milioni.

Solo 30 milioni in meno per i centrocampisti inglesi Foden e Declan Rice, con lo spagnolo Rodri a 120 milioni che chiude la top 5. Il rossonero Leao, invece in una ipotetica top 11 sarebbe l’esterno sinistro che costa di più (90 milioni), mentre la linea difensiva con Gvardiol (75 milioni), Saliba (80 milioni), Dias (80 milioni) e Alexander-Arnold (70 milioni) completerebbero una formazione con Donnarumma tra i pali che costerebbero la bellezza di oltre 5 miliardi. Cifre da capogiro che, dopo Euro 2024, potrebbero schizzare ancor più in alto.