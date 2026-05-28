iStock recep-bg Quanto durano le vacanze estive nelle scuole europee.

Chi fa più vacanze estive in Europa? Molti adulti italiani ricordano ancora con un certo senso di nostalgia i tre interminabili mesi di pausa scolastica, tempo sospeso tra avventure ma anche interminabili pomeriggi di noia.

Non tutti sanno, però, che quella lunga pausa estiva degli studenti italiani rappresenta un’eccezione nel panorama europeo. In diversi Paesi, infatti, le vacanze estive durano poco più di un mese. Abbiamo confrontato la durata della pausa estiva in dieci Stati dell’Unione europea per capire chi si ferma di più e chi, invece, torna prima sui banchi.

Le vacanze estive nelle scuole europee

Doverosa premessa: fare un confronto fra tutti i calendari scolastici dei vari Stati dell’Unione europea è un esercizio mastodontico e forse anche poco utile. Occorrerebbe mettere a paragone, ad esempio, i calendari scolastici regionali italiani insieme ai 16 calendari federali tedeschi, ai 4 calendari francesi e così via.

Per semplificare, si indicheranno unicamente i calendari scolastici delle capitali di dieci Stati dell’Ue. E unicamente per quanto riguarda le scuole elementari.

Per l’Italia ricordiamo come a Roma, come da delibera regionale, le lezioni per tutte le istituzioni scolastiche, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado, terminano lunedì 8 giugno 2026, per garantire 206 giorni di lezione. E le scuole dell’infanzia chiudono martedì 30 giugno 2026. Le lezioni riprendono, dopo le vacanze estive, martedì 15 settembre 2026.

Per la Spagna, a Madrid, i bambini delle elementari hanno come ultimo giorno di scuola il 19 giugno 2026. Il rientro è fissato al 7 settembre 2026.

In Francia, a Parigi, le vacanze estive iniziano sabato 4 luglio e il “rentrée” è fissato per martedì 1 settembre.

In Germania, a Berlino l’ultimo giorno di scuola prima dell’estate cade di mercoledì 8 luglio mentre lunedì 24 agosto si ritorna fra i banchi.

In Austria, a Vienna, l’ultimo giorno di scuola prima dell’estate cade di venerdì 3 luglio 2026. Le vacanze estive, o Sommerferien, iniziano ufficialmente sabato 4 luglio. Il primo giorno di scuola dopo l’estate è lunedì 7 settembre.

In Belgio, a Bruxelles, per quanto riguarda le scuole che ricadono nella Federazione Vallonia-Bruxelles l’ultimo giorno di scuola è venerdì 3 luglio e il ritorno a scuola è fissato per lunedì 24 agosto. Per quanto riguarda invece le scuole fiamminghe/olandofone le vacanze estive partono da mercoledì 1 luglio per terminare lunedì 31 agosto.

In Svezia, a Stoccolma, l’ultimo giorno di scuola per i bambini è fissato all’11 luglio. Si ritorna fra i banchi il 17 agosto.

In Grecia il calendario scolastico è nazionale, quindi le date stabilite dal Ministero dell’Istruzione valgono sia per Atene che per il resto del Paese. L’ultimo giorno di scuola per i bambini delle elementari è fissato per lunedì 15 giugno mentre il rientro a scuola è fissato per venerdì 11 settembre.

In tutta Irlanda, e quindi anche a Dublino, le date di inizio e fine delle vacanze estive per le primary schools variano leggermente da istituto a istituto perché il Ministero dell’Istruzione irlandese stabilisce delle linee guida generali e poi lascia alle singole scuole una piccola quota di giorni di chiusura discrezionali. Le scuole chiudono generalmente tra il 19 e il 26 giugno 2026, con la maggior parte nella settimana 22-26 giugno. Il rientro a scuola avviene tra il 27 agosto e l’inizio di settembre 2026.

In Romania, a Bucarest, le vacanze estive vanno dal 20 giugno 2026 al 6 settembre 2026 inclusi.

Chi fa più vacanze estive

Come si nota, nel campione di Paesi europei considerati il range di vacanze estive va da 36 a 98 giorni. E l’Italia il Paese in cui i bambini fanno più vacanza.

Questa è la classifica, relativamente al campione considerato:

Italia – 98 Grecia – 87 Romania – 79 Spagna – 79 Austria – 65 Belgio (fiammingo) – 62 Francia – 59 Belgio (vallone) – 51 Germania – 46 Svezia – 36

Non è un mistero: le vacanze dei bambini mal si conciliano con quelle degli adulti, che tradizionalmente hanno a disposizione solo due o tre settimane di ferie in agosto.

Si tratta di un paradosso, dal momento che l’Italia è fra i Paesi che non brillano per il welfare dedicato alla gestione dei minori in famiglie con genitori lavoratori. Chi non ha la fortuna di poter lasciare i bambini dai nonni, a luglio e per parte di agosto è costretto ad aprire il portafoglio per ricorrere a baby sitter, campi estivi e altri servizi dedicati.