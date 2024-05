Spalletti dirama i 30 pre-convocati dell’Italia a Euro 2024: gli esclusi e il valore della rosa

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha comunicato la lista della prima selezione dei giocatori che voleranno in Germania per giocare gli Europei

Fonte: ANSA

Alcune esclusioni eccellenti e qualche nome inatteso tra i 30 pre-convocati di Luciano Spalletti per gli Europei in Germania. Il ct della Nazionale ha diramato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione dell’Italia a Euro 2024. La convocazione comprende una lista di 30 giocatori che cominceranno la preparazione a Coverciano, in attesa della selezione ufficiale di giovedì 6 giugno: ne rimarranno soltanto 26, che comporranno la rosa impegnata nella competizione continentale a partire dal 14 giugno.

I pre-convocati di Spalletti

Tra i calciatori rimasti delusi dalla mancata chiamata del ct Luciano Spalletti ci sono il centrocampista e il terzino della Fiorentina Giacomo Bonaventura e Cristiano Biraghi, l’attaccante della Lazio e campione d’Europa nel 2021 Ciro Immobile e l’ala del Napoli Matteo Politano. Fuori anche il centrocampista nel Newcastle Sandro Tonali, squalificato per scommesse, e indisponibili per infortunio il trequartista dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo, l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi e il terzino del Tottenham Destiny Udogie.

Escluso un po’ a sorpresa un altro giocatore tra i protagonisti della Nazionale detentrice del trofeo, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, che non ha nascosto la sua amarezza sui social pubblicando una “dark story”, una schermata tutta nera sul suo profilo Instagram, probabilmente a rappresentare il suo umore.

Prima convocazione per il difensore Riccardo Calafiori a coronamento dell’esaltante stagione nel Bologna, mentre sono alla seconda chiamata il terzino del Torino Raoul Bellanova e il centrocampista del Verona Michael Folorunsho, così come in maniera inaspettata il centrocampista Nicolò Fagioli, appena rientrato nella rosa della Juventus dalla squalifica di 7 mesi per il caso scommesse. Tornano dopo tempo in Nazionale anche il centrocampista del Torino Samuele Ricci e il portiere della Lazio Ivan Provedel, assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023.

Il valore della rosa dell’Italia e il confronto con le altre Nazionali

Con tutta probabilità saranno quattro tra questi ultimi convocati, oltre a una possibile esclusione in attacco, a rischiare di tornare a casa in vista della lista ufficiale degli Europei del 6 giugno. Prima del taglio, i calciatori avranno la possibilità di mettere in mostra nel test match del 4 giugno contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna, una delle due amichevoli, insieme alla gara contro la Bosnia del 9 giugno ad Empoli, di preparazione alla partenza del 10 giugno per la Germania.

Di seguito la lista dei 30 pre-convocati della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, con i rispettivi valori di mercato, stimati dal sito specializzato Transfermarkt, e tra parentesi i club di appartenenza.

Portieri:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain) – 40 milioni di euro

Alex Meret (Napoli) – 15 milioni di euro

Ivan Provedel (Lazio) – 14 milioni di euro

Guglielmo Vicario (Tottenham) – 35 milioni di euro

Difensori:

Francesco Acerbi (Inter) – 4 milioni di euro

Alessandro Bastoni (Inter) – 70 milioni di euro

Raoul Bellanova (Torino) – 10 milioni di euro

Alessandro Buongiorno (Torino) – 30 milioni di euro

Riccardo Calafiori (Bologna) – 25 milioni di euro

Andrea Cambiaso (Juventus) – 25 milioni di euro

Matteo Darmian (Inter) – 4 milioni di euro

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 18 milioni di euro

Federico Dimarco (Inter) – 50 milioni di euro

Gianluca Mancini (Roma) – 20 milioni di euro

Giorgio Scalvini (Atalanta) – 45 milioni di euro

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Inter) – 75 milioni di euro

Bryan Cristante (Roma) – 20 milioni di euro

Nicolò Fagioli (Juventus) – 15 milioni di euro

Michael Folorunsho (Hellas Verona) – 6 milioni di euro

Davide Frattesi (Inter) – 30 milioni di euro

Jorginho (Arsenal) – 15 milioni di euro

Lorenzo Pellegrini (Roma) – 25 milioni di euro

Samuele Ricci (Torino) – 20 milioni di euro

Attaccanti:

Federico Chiesa (Juventus) – 40 milioni di euro

Stephan El Shaarawy (Roma) – 5 milioni di euro

Riccardo Orsolini (Bologna) – 14 milioni di euro

Giacomo Raspadori (Napoli) – 28 milioni di euro

Mateo Retegui (Genoa) – 16 milioni di euro

Gianluca Scamacca (Atalanta) – 25 milioni di euro

Mattia Zaccagni (Lazio) – 22 milioni di euro

Secondo i dati aggiornati del portale Transfermarkt, con un totale di 761 milioni di euro, la rosa dell’Italia è la settima per valore di mercato complessivo tra le Nazionali che parteciperanno a Euro 2024, dietro a Germania (799 milioni), Olanda (874), Spagna (906), Portogallo (1,04 miliardi di euro), Francia (1,25 miliardi) e Inghilterra (1,67 miliardi). In questa classifica bisogna però tenere conto il numero diverso di pre-convocati comunicato finora, che vanno dai 33 della formazione inglese ai 25 della Francia.