Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Ferrari e Unicredit annunciano partnership: il piano

Ferrari e Unicredit hanno annunciato una partnership pluriennale che mira a superare il semplice logo sulle monoposto di Formula 1. Durante una conferenza stampa tenutasi a Milano, Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, e Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, hanno svelato i dettagli di una collaborazione che punta a “innovare l’esperienza dei clienti di Unicredit e dei tifosi della Scuderia Ferrari”. La collaborazione, intitolata Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza, sarà inaugurata con un evento speciale a Milano nel marzo 2025.

L’annuncio ufficiale della partnership Ferrari-Unicredit

Il 2025 segna l’inizio di una nuova alleanza tra Ferrari e Unicredit. Durante la conferenza stampa tenutasi il 16 gennaio presso la sede centrale di UniCredit a Milano, Andrea Orcel, Ceo del Gruppo UniCredit, e Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, hanno ufficialmente annunciato i dettagli di una partnership pluriennale che unisce le due aziende italiane.

La collaborazione, che era stata anticipata a settembre 2024, non si limita a una semplice sponsorizzazione, ma punta a creare “nuovi servizi ed esperienze per i clienti di UniCredit e per i tifosi della Scuderia Ferrari”. Il motto scelto per la partnership è:

Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza.

Per celebrare la partnership, le due aziende hanno anche annunciato un evento congiunto che si terrà a Milano nel marzo 2025, pensato come un’importante piattaforma di lancio per l’alleanza che coinvolgerà la città i fan della Formula 1.

Inoltre, la partnership coincide con l’arrivo nella Scuderia Ferrari del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che correrà accanto a Charles Leclerc.

Orcel e Vigna puntano a innovare insieme

Durante la conferenza stampa, Andrea Orcel, di Unicredit, ha sottolineato come la partnership con Ferrari rappresenti “un ottimo investimento, con un effetto branding molto elevato”. Orcel ha inoltre affermato che, a differenza di altre collaborazioni simili, Unicredit si impegnerà attivamente in numerose iniziative che coinvolgeranno le persone della banca. “Non sarà solo un logo sulla macchina, ma un impegno concreto per creare esperienze uniche”, ha dichiarato.

Anche Benedetto Vigna ha espresso entusiasmo per la collaborazione, rimarcando che “l’allineamento sui valori comuni è molto più importante rispetto agli aspetti economici”. Ha aggiunto: “Siamo entusiasti di intraprendere questa importante partnership con Unicredit, una banca che incarna lo stesso spirito di innovazione ed eccellenza che definisce il nostro marchio”.