La F1 cambia ancora continente, con i piloti del paddock del mondiale delle quattro ruote che sbarcano a Montreal per il GP del Canada. Nono appuntamento stagionale, l’ultimo lontano dal Vecchio Continente fino a settembre, gara che può significare tanto per la lotta al titolo iridato e, soprattutto, per il futuro di tanti piloti. Con l’arrivo dell’estate, infatti, tante scuderie faranno le dovute valutazioni per la formazione in griglia della prossima stagione, con alcuni che ormai sono certi di quel che sarà, mentre altri si giocano il proprio posto.

In Canada col mercato piloti in fermento

Con ancora negli occhi la prodezza di Charles Leclerc nel GP di Montecarlo, col primo successo in casa del monegasco che ha recuperato diversi punti sul leader della classifica Max Verstappen, la F1 si sposta in Canada. Un GP, quello di Montreal al Gilles Villeneuve nell’isola di Notre Dame, che può essere favorevole a Ferrari. Un tracciato consono alle caratteristiche della nuova SF-24, aggiornata dalla gara di Imola e che ha portato alla Rossa importanti risultati.

Risultati che cercheranno di acciuffare tanti piloti in griglia, perché dalle prestazioni passeranno le decisioni sul futuro. Le scuderie, infatti, sono pronte a tirare una linea per decidere chi farà parte del futuro e chi, invece, sarà solo passato. In griglia soltanto Red Bull, Ferrari e McLaren sono certe della line up per il 2025, con i campioni del mondo che hanno confermato Verstappen-Perez, il Cavallino Rampante che si affiderà a Leclerc e Hamilton e il team di Woking che punta ancora sui giovani Norris e Piastri. Per gli altri tutto è da decidere.

A partire da Mercedes, che dopo la conferma di George Russell dovrà scegliere chi affiancare al britannico, con l’italiano Andrea Kimi Antonelli in pole per il salto di categoria. Alonso dovrebbe trovare a fianco del suo box Aston Martin Lance Stroll, con il canadese che in casa proverà a fare del suo meglio per acciuffare l’ufficialità del rinnovo. Carlos Sainz, invece, dovrà decidere se sbarcare per un anno in Williams al fianco di Albon oppure sposare il progetto Kick Sauber (prossima Audi nel 2026) al fianco di Hulkenberg. La prima opzione, però, pare quella più calda al momento. Lo spagnolo scioglierà le riserve entro il GP di Spagna del prossimo 23 giugno.

Con Ocon appiedato da Alpine e a caccia di un sedile in Haas (dove dovrebbe arrivare anche Bearman), la scuderia francese è a caccia di un nuovo pilota. Non sarà di certo Tsunoda, prossimo all’accordo con Racing Bulls che dovrà anche decidere chi tra Ricciardo e Lawson guiderà l’altra vettura. Una decisione da dover prendere alla svelta, per cercare di costruire un progetto vincente nella stagione che verrà, per dimenticare quanto prima l’annata orribile del 2024.

F1 Canada, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del nono appuntamento della stagione di F1? Sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, che si trova sull’isola di Notre Dame, come sempre ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti in lotta per il mondiale delle quattro ruote.

Venerdì 7 giugno

Ore 19.30-20.30: prove libere 1;

Ore 23.00-00.00: prove libere 2.

Sabato 8 giugno

Ore 18.30-19.30: prove libere 3;

Ore 22.00-23.00: qualifiche.

Domenica 9 giugno

Ore 20.00: gara