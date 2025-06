Non c'è ancora la nomina del commissario per gli stadi che deve occuparsi di sbloccare gli iter burocratici per il rifacimento degli stadi per gli Europei 2032, in ballo 5 miliardi di euro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e per altri ambiti connessi al mondo dello sport. La proposta, avanzata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, mira a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia, in particolare per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Obiettivi del decreto-legge sport

Il provvedimento contiene disposizioni specifiche per sostenere l’organizzazione di alcuni dei principali eventi sportivi in programma in Italia nei prossimi anni. Tra questi:

la 38esima edizione dell’America’s Cup (Napoli 2027);

i XX Giochi del Mediterraneo (Taranto 2026);

le Finali ATP di tennis;

le manifestazioni legate a Milano Cortina 2026.

Il decreto-legge affronta inoltre questioni relative alla giustizia sportiva, con norme che rafforzano il contrasto al fenomeno del match fixing, in particolare in presenza di flussi anomali di scommesse. Un’altra novità è l’istituzione del Fondo sport, destinato alla concessione di borse di studio per studenti universitari che si distinguono per meriti sportivi.

Tra le misure accessorie figurano anche la proroga del Commissario straordinario dell’ACI e la modifica all’articolo 583-quater del Codice Penale. Quest’ultima estende le pene per lesioni personali agli arbitri e a tutti i soggetti incaricati della regolarità tecnica durante le manifestazioni sportive.

Slitta la nomina del Commissario per gli stadi

Una delle misure più attese, ossia la nomina del Commissario straordinario per le opere infrastrutturali legate agli Europei di calcio in programma nel 2032 organizzati insieme alla Turchia, non è stata inclusa nella versione iniziale del decreto.

Il Consiglio dei Ministri ha espresso accordo unanime sull’introduzione di un emendamento in sede di conversione, ma la definizione della figura commissariale è stata rimandata per consentire ulteriori approfondimenti tecnici.

L’obiettivo di questa figura sarà quello di coordinare e accelerare l’ammodernamento degli stadi italiani, anche in considerazione delle tempistiche stabilite dalla Uefa. Entro aprile-maggio 2027, infatti, dovranno essere aperti i cantieri per garantire la disponibilità degli impianti richiesti.

Il ruolo previsto per il Commissario straordinario

Secondo quanto anticipato, il Commissario per le infrastrutture sportive dovrà disporre di poteri speciali per sbloccare iter burocratici in fase di stallo e avviare nuovi interventi in particolare per gli stadi candidati ad ospitare le partite di Euro 2032. La struttura prevede anche la designazione dei sindaci, o di loro delegati, in qualità di sub-commissari. A ciò si aggiungerà l’accesso a un pacchetto articolato di strumenti finanziari.

L’intervento complessivo mira a sbloccare investimenti già previsti per circa 4,5-5 miliardi di euro, ma secondo le proiezioni del governo, la leva economica attivata potrebbe raggiungere un impatto fino a 10 miliardi di euro, includendo nuove opere e riqualificazioni.

La definizione operativa di questa figura e delle relative competenze sarà quindi affidata a un prossimo emendamento parlamentare durante l’iter di conversione del decreto in legge.