Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il dibattito sulla Legge di Bilancio 2026 vede un’intensa attività emendativa, in particolare da parte del senatore Claudio Lotito. Tra le proposte più significative avanzate dal parlamentare di Forza Italia e presidente della Lazio c’è l’incremento di 5 milioni di euro del Fondo per il movimento sportivo italiano, una misura che punta a rafforzare gli strumenti già attivi a sostegno dello sport di base, delle famiglie e degli atleti non professionisti. Alla richiesta si aggiunge l’ipotesi di rifinanziare per il 2026, con ulteriori 3 milioni, il fondo destinato all’Erasmus italiano per studenti universitari a basso reddito coinvolti in programmi di mobilità nazionale. Si tratta di modifiche che, se approvate, mirano a consolidare alcuni capitoli di spesa già previsti nel bilancio 2025 e che giocano un ruolo rilevante nel sostegno sociale, educativo e formativo.

Che cos’è il Fondo per il movimento sportivo italiano

Il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” è uno strumento governativo che finanzia un ampio ventaglio di interventi legati allo sport. La sua funzione è distribuire risorse destinate a categorie e finalità diverse, con l’obiettivo di ampliare l’accesso all’attività sportiva e sostenere realtà che svolgono un ruolo fondamentale nei territori.

Il fondo interviene su più assi. Prevede misure rivolte alle persone con disabilità attraverso il finanziamento di ausili sportivi, necessari per consentire l’avviamento alla pratica. Offre contributi per la maternità delle atlete non professioniste, riconoscendo un sostegno economico mensile per dodici mesi. Supporta le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, spesso esposte a costi di gestione elevati, tramite contributi a fondo perduto per affrontare anche l’aumento delle spese energetiche.

Un ulteriore capitolo di intervento riguarda le famiglie con figli minori. Il “Bonus Sport Famiglie”, indirizzato ai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro, permette di ottenere fino a 300 euro per minore come aiuto all’iscrizione a corsi sportivi. Il fondo interviene infine anche nella promozione di eventi sportivi nazionali e internazionali, oltre che nelle campagne di sensibilizzazione dedicate a bambini e adolescenti.

Per il 2025, secondo il decreto attuativo legato alla Legge di Bilancio 2025, il fondo dispone di 22.734.012,42 euro. Risorse attribuite a iniziative che concorrono alla diffusione dello sport, all’inclusione sociale e alla crescita delle realtà territoriali. L’aumento proposto da Lotito punta ad ampliare ulteriormente la capacità d’intervento in un settore considerato strategico.

I numerosi emendamenti proposti da Lotito

L’incremento del fondo sportivo è solo uno dei tanti emendamenti presentati da Claudio Lotito nell’ambito della Legge di Bilancio 2026. Secondo i dati riportati da ItaliaOggi, circa il 17% degli emendamenti della maggioranza porta la sua firma, pari a 266 proposte su un totale di 1.638.

Nel pacchetto presentato dal senatore compare infatti un solo emendamento che riguarda direttamente il mondo del calcio: una norma “anti fondi di investimento” destinata a introdurre obblighi di trasparenza e sanzioni per chi non li rispetta. La maggior parte delle proposte, però, tocca ambiti diversi.

Tra le misure segnalate figura un lieve taglio alle accise per i produttori di birra, insieme alla proposta di reintrodurre le ostriche tra i prodotti con IVA agevolata al 10%, estendendo la stessa aliquota anche a mobili e arredi ricondizionati.