La Champions League ricomincia con un nuovo formato: dove vedere le italiane in tv

Fonte: ANSA Comincia la nuova Champions League: dove vederla in tv

La nuova Champions League sta per cominciare. Tra martedì 17 e giovedì 19 settembre le 5 squadre italiane qualificate, Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan, affronteranno le prime partite europee della stagione 2024/2025. Non ci saranno però gironi né scontri di andata e ritorno, ma 8 partite contro altrettanti club diversi e alla fine saranno paragonati i risultati di tutte e 36 le squadre in competizione.

Il nuovo formato permetterà di vedere molteplici sfide di altissimo livello fin dalla prima giornata. Le due milanesi sono coinvolte infatti in partite complicate: l’Inter sfiderà i campioni uscenti del Manchester City, mentre il Milan ospiterà il Liverpool a San Siro.

Le sfide della prima giornata per le italiane in Champions League

La nuova Champions League prenderà il via martedì 17 settembre alle 18:45, e sarà proprio un’italiana a inaugurare la prima edizione della più importante competizione Uefa con il formato rinnovato. La Juventus infatti ospiterà allo Stadium di Torino il PSV Eindhoven, vincitore della scorsa stagione della Eredivisie, il campionato olandese. La sfida si terrà prima delle altre e in contemporanea soltanto con Young Boys-Aston Villa.

Seguirà nella serata di martedì il Milan, protagonista della prima sfida che vede impegnati contemporaneamente due club già campioni d’Europa. A San Siro infatti i rossoneri ospiteranno il Liverpool, con calcio d’inizio alle 21:00. Entrambe le squadre vengono da un’annata relativamente deludente in cui non sono mai riuscite a insidiare veramente i due vincitori delle rispettive leghe nazionali, rispettivamente Inter e Manchester City.

Caso vuole che siano proprio queste due squadre le protagoniste dell’altra sfida che vede due vincitori della Champions League affrontarsi. All’Etihad Stadium di Manchester, l’Inter di Simone Inzaghi affronta il Manchester City di Guardiola in una replica della finale di due stagioni fa che vide i nerazzurri arrendersi ai “Citizens” per una sola rete a zero. L’appuntamento per questa sfida è alle 21:00 di mercoledì 18 settembre.

Poche ore prima, però, il Bologna farà il suo ritorno in una competizione europea dopo 25 anni. Dopo il quinto posto dello scorso anno, il club emiliano si è guadagnato il diritto di partecipare alla Champions League grazie anche ai risultati delle altre squadre italiane nelle competizioni europee, che hanno ottenuto cinque slot per la massima competizione europea. I suoi avversari saranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, che da anni giocano lontani dalla loro città in guerra.

A chiudere la giornata delle italiane in Champions League sarà l’Atalanta, che ospiterà al Gewiss Stadium di Bergamo l’Arsenal, arrivato secondo in Premier League lo scorso anno. Altra sfida di altissimo spessore per gli orobici, dopo quella in Supercoppa Europea che li ha visti perdere contro il Real Madrid, e la finale di Europa League vinta nettamente contro il Bayer Leverkusen di Xavi Alonso, fino ad allora imbattuto in stagione.

Dove vedere la Champions League in tv e in streaming

Per vedere tutta la Champions League 2024/2025 sarà necessario avere due abbonamenti diversi. Buona parte dei diritti se li è aggiudicati Sky, che trasmetterà 185 partite su 203 sia sui suoi canali tematici che sulla piattaforma di streaming NowTV. Le 18 partite rimanenti invece saranno trasmesse in esclusiva da Amazon sulla piattaforma Prime Video, in esclusiva per gli abbonati Prime. Una volta a settimana, però, una delle partite della Champions League sarà trasmessa in chiaro in tv. Il canale su cui si potrà vedere la partita sarà TV8, di proprietà di Sky. Si tratterà però solo di partite tra club stranieri.

Per quanto riguarda la prima giornata, le partite saranno trasmesse dalle seguenti emittenti:

Juventus-PSV Eindhoven : 17 settembre ore 18:45. Tv: Sky Sport. Streaming: Sky Go, NowTV;

: 17 settembre ore 18:45. Tv: Sky Sport. Streaming: Sky Go, NowTV; Milan-Liverpool : 17 settembre ore 21:00. Tv: Sky Sport. Streaming: Sky Go, NowTV;

: 17 settembre ore 21:00. Tv: Sky Sport. Streaming: Sky Go, NowTV; Bologna-Shakhtar Donetsk : 18 settembre ore 18:45. Tv: Sky Sport. Streaming: Sky Go, NowTV;

: 18 settembre ore 18:45. Tv: Sky Sport. Streaming: Sky Go, NowTV; Manchester City-Inter : 18 settembre ore 21:00. Tv: Non verrà trasmessa. Streaming: Prime Video;

: 18 settembre ore 21:00. Tv: Non verrà trasmessa. Streaming: Prime Video; Atalanta-Arsenal: 19 settembre ore 21:00. Tv: Sky sport. Streaming: Sky Go, NowTV.