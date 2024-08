Dove vedere la Champions League 2024/2025 in streaming e TV

In arrivo dalla prossima stagione una Champions League inedita senza più i gironi, ma con un campionato unico e, per la prima volta, cinque squadre italiane in gara

Fonte: ANSA La coppa della Champions League

Con la stagione calcistica 2024/2025 si apre una nuova era della Champions League, come non l’abbiamo mai vista. La riforma Uefa delle tre competizioni internazionali per club dà l’addio ai gironi e introduce sia per il massimo torneo che in Europa e Conference League un campionato unico allargato a 36 squadre.

La prossima edizione della Champions sarà storica anche per la Serie A che, grazie all’aggiunta nella coppa di quattro posti in più, per la prima volta schiererà 5 squadre.

La nuova Champions League

Il nuovo format della Champions prevede una classifica unica nella quale ogni club gioca 8 partite contro altrettante avversarie, metà in casa e l’altra metà in trasferta.

Per stabilire gli incontri, le squadre saranno suddivise inizialmente in 4 fasce. A quel punto saranno effettuati i sorteggi, dai quali ciascuna società pescherà due squadre da ogni fascia, da affrontare una nel proprio stadio e una fuori.

Le prime 8 squadre della fase a campionato andranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno, in modo da riempire il tabellone.

Le squadre che si classificheranno dal 25° posto in giù saranno eliminate senza più la possibilità di accedere alla Uefa Europa League.

I club tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie per i successivi sorteggi dei playoff, analogamente le società già agli ottavi saranno teste di serie per le sfide estratte dall’urna contro le qualificate attraverso gli spareggi.

Dalla fase finale in poi la Champions League andrà avanti con il solito formato a eliminazione diretta, fino alla proclamazione della vincitrice nella finale del 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Per l’edizione 2024/25 la Serie A ha ottenuto la possibilità di far partecipare una squadra in più rispetto alle solite quattro, grazie al miglior punteggio ottenuto nel ranking Uefa dalla Federazione italiana attraverso i risultati raggiunti dai club del nostro campionato nelle competizioni europee nella passata stagione: per questo oltre a Inter, Milan, Juventus e Atalanta, potrà dunque prendere parte alla prossima Champions, anche il Bologna.

Dove vedere la nuova Champions League

In Italia, i diritti Tv della Champions League sono stati acquistati da Sky, che insieme a Now, la piattaforma streaming del gruppo, trasmetterà 185 su 203 partite della massima coppa europea. Rispetto agli altri anni la Pay tv ha blindato la messa in onda della competizione, escludendo la trasmissione in chiaro degli incontri, tagliando fuori di fatto Mediaset.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti.

Le altre 18 partite mancanti saranno trasmesse invece per gli abbonati Prime da Amazon che. come nelle ultime edizioni si è aggiudicata la migliore partita del mercoledì di Champions, promettendo di dare spazio alle gare con le italiane in campo.

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

La massima competizione europea è già cominciata il 9 luglio con i primi turni di qualificazione, che finiranno con gli spareggi in programma il 20/21 e 27/28 agosto 2024.

Le avversarie che si affronteranno nei playoff usciranno dall’urna il 5 agosto 2024, mentre le date successive per i sorteggi delle prossime fasi della Champions sono in programma il 29 agosto 2024, per conoscere gli incontri nel campionato unico, il 31 gennaio 2025, per gli spareggi della fase a eliminazione diretta e il 21 febbraio, per quanto riguarda gli ottavi di finale, quarti di finale e le semifinali.

Di seguito il calendario completo della nuova edizione della Champions League, tenendo conto, come ricorda la stessa Uefa, che le date possono essere soggette a variazioni:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025.