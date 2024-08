Dazn arriva su Prime Video in Italia: Serie A, calcio internazionale e altri sport disponibili con tre pacchetti di abbonamento flessibili per ogni esigenza

La partita dello streaming sportivo si fa sempre più interessante. Dopo Germania, Spagna e Giappone, Dazn approda anche in Italia all’interno dell’ecosistema Prime Video. Un’operazione che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di italiani consumano sport, portando tutto il calcio e molto altro sotto l’ombrello di Amazon.

Una mossa strategica per ampliare l’offerta sportiva

L’accordo tra Dazn e Amazon è molto più di una semplice collaborazione: è un passo deciso verso la concentrazione dei diritti sportivi su piattaforme globali, con la possibilità di ampliare il bacino di utenti e di fidelizzare un pubblico già abituato ai servizi Prime. In Italia, questo accordo assume una rilevanza particolare con l’inizio della nuova stagione di Serie A. Gli utenti di Prime Video possono ora aggiungere il canale Dazn al proprio abbonamento, accedendo così a una programmazione che comprende non solo tutte le partite della Serie A, ma anche la Serie B, la Liga spagnola e le principali competizioni di club portoghesi.

L’operazione si presenta con tre formule di abbonamento – Start, Standard e Plus – che offrono diverse modalità di fruizione, permettendo agli utenti di scegliere il pacchetto più adatto alle loro esigenze. È un’offerta che punta a soddisfare un pubblico ampio, dal tifoso occasionale al consumatore più esigente.

Un palinsesto sportivo che va oltre il calcio

Se il calcio resta il traino principale, l’offerta di Dazn su Prime Video non si ferma qui. Basket e pallavolo arricchiscono il palinsesto, con competizioni di alto livello come l’EuroLega e la Champions League di basket, oltre alla SuperLega maschile e alla Serie A1 femminile di pallavolo. Il tutto proiettato verso eventi futuri di rilievo, come i Mondiali di volley del 2025, che promettono di aumentare ulteriormente il valore dei contenuti.

Questa diversificazione rappresenta un vantaggio competitivo significativo per Amazon, che cerca di catturare un pubblico sempre più frammentato e abituato a offerte on-demand personalizzabili.

“Grazie alla partnership stretta con Amazon in Italia, gli appassionati di sport avranno a disposizione ancora più modalità di accesso all’ampia selezione di contenuti sportivi premium di Daz. L’ampliamento e il rafforzamento delle partnership distributive sono sempre più strategici per lo sviluppo del nostro business, e siamo entusiasti di avere anche Prime Video tra i nostri partner d’eccellenza”, ha detto Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Prime Video e Dazn: il peso di una sinergia

Amazon, con questa partnership, rafforza la sua posizione nel settore dell’intrattenimento digitale, puntando sull’appeal dei grandi eventi sportivi. Per Dazn, invece, l’accordo con Prime Video potrebbe essere una chiave per espandere ulteriormente la propria base utenti, sfruttando la capillarità e la solidità della piattaforma Amazon.

In un mercato come quello italiano, dove lo sport – e in particolare il calcio – resta uno dei contenuti più richiesti, questa alleanza è senza dubbio una scelta mirata. I vantaggi per gli utenti Prime sono evidenti: accesso semplificato a contenuti sportivi premium senza la necessità di moltiplicare gli abbonamenti e le piattaforme.

Come funziona e quanto costa

L’attivazione di Dazn su Prime Video rappresenta una nuova opportunità per gli abbonati Amazon Prime di accedere facilmente a un’ampia offerta sportiva. Con pochi passaggi, gli utenti possono aggiungere uno dei tre piani Dazn disponibili direttamente all’interno della piattaforma Prime, scegliendo tra il pacchetto Start a 14,99 euro al mese, Standard a 44,99 euro o Plus a 59,99 euro.