Champions League, dove vedere Real Sociedad-Inter e Braga-Napoli

Fonte: ANSA Lautaro Martinez e Raspadori, di Inter e Napoli, esultano per i gol realizzati

Le italiane hanno fatto il primo passo in Champions League con due pareggi, rispettivamente di Milan e Lazio, in campo contro Newcastle e Atletico Madrid. Non sono mancate le emozioni, ma qualche punto in più, soprattutto fronte rossonero, sarebbe stato meritato e di certo comodo.

Tocca ora a Inter e Napoli provare a dire la propria. Le due squadre vivono momenti ben differenti. I nerazzurri hanno puntato sulla continuità della guida tecnica, che sta dando i propri frutti. Spesso criticato, Simone Inzaghi ha spinto i suoi ragazzi in finale di Champions League lo scorso anno, “rischiando” anche di spingerla oltre i tempi regolamentari, per giocarsi il tutto per tutto fino alla fine.

Così non è andata e ora c’è grande fame, e speranza, nel popolo interista, che sogna di ripetersi anche senza Lukaku. Il gruppo c’è e in serie A ha già dimostrato d’essere molto in forma. Tutt’altro discorso per il Napoli che, nonostante sia campione d’Italia in carica, sta patendo il cambio tecnico con un gioco ancora claudicante. La Champions potrebbe essere la chance giusta per lasciarsi le indecisioni del campionato alle spalle.

Dove vedere Real Sociedad-Inter gratis

Real Sociedad-Inter segna l’esordio in questa Champions League per gli uomini di Simone Inzaghi, capitati nel Gruppo D, al fianco di Salisburgo e Benfica. Non il girone più problematico possibile, ma giocare in Europa richiede enorme concentrazione. Nessuno sconto per chi si lascia andare a distrazioni o, peggio ancora, ritiene d’aver già vinto un match.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 di stasera, mercoledì 20 settembre 2023. Ecco tutte le informazioni necessarie per capire dove assistere al match. Iniziamo col dire che Real Sociedad-Inter non sarà trasmessa in chiaro. Su Canale 5 è infatti andata in onda Lazio-Atletico Madrid del 19 settembre.

Ciò non vuol dire, però, che non si possano vedere i nerazzurri in campo in Champions League gratis. La gara rientra infatti nelle esclusive di Amazon Prime Video, con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il costo del servizio è di 4,99 euro mensili ma è possibile anche optare per la soluzione annuale, da saldare in un’unica soluzione, al costo di 49,90, risparmiando. Prime ha messo piede nel mondo dello sport in maniera netta, trovando sempre più spazio. In ogni turno una delle principali gare di Champions League è in esclusiva su Amazon, che vanta in totale 16 match.

Tutto compreso nell’abbonamento dei membri Prime, che è possibile sottoscrivere anche con una prova di 30 giorni, totalmente gratuita. Ecco come vedere Real Sociedad-Inter a costo zero, certi del fatto di poter cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento, qualora non soddisfi le proprie aspettative.

>>> Puoi attivare gratis 30 giorni di prova gratuita cliccando qui <<<

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Dove vedere Braga-Napoli in streaming

Decisamente più complesso il Gruppo C del Napoli di Rudi Garcia, che in serie A deve già recuperare terreno rispetto ai posti in vetta. I tifosi attendono risposte e contro il Braga servirà fin da subito una vittoria. Il motivo ha un nome preciso: Real Madrid. Gli azzurri dovranno giocarsi un posto con Union Berlino e Braga, presumibilmente. Considerando anche le difficoltà riscontrate nel gioco, infatti, sembra difficile immaginare un primo posto nel girone, anche se gli azzurri visti l’anno scorso potrebbero dire la propria, eccome.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21.00 e sono due i canali attraverso i quali poter vedere Braga-Napoli. Il primo è attraverso Sky e la sua piattaforma streaming NOW. Per chi ha il decoder, i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport, ovvero 201 e 252. Via streaming, invece, basterà collegarsi alla piattaforma da qualsiasi dispositivo, computer, smartphone, tablet o Smart TV, ritrovando facilmente il match nella sezione Sport. In alternativa è possibile approfittare del pacchetto offerto da Mediaet Infinity.

