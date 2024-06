Italia-Albania, dove vedere la partita degli Europei 2024 in Tv

L'Italia di Spalletti è pronta all'esordio a Euro 2024: sarà come giocare fuori casa per gli Azzurri, ecco il motivo

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Luciano Spalletti

Sabato 15 settembre l’Italia di Luciano Spalletti fa il suo esordio a Euro 2024. Gli Azzurri non sono dati per favoriti ma, del resto, non lo erano neanche quando con Mancini in panchina, tre anni fa, hanno battuto l’Inghilterra in finale in casa loro. Di seguito tutte le informazioni su Italia-Albania.

Euro 2024, Italia-Albania

Tutto pronto per Italia-Albania agli Europei 2024. Come detto, si tratta dell’esordio della Nazionale guidata da Luciano Spalletti, a caccia di un nuovo successo dopo l’ultimo ottenuto in serie A con il Napoli (lo storico terzo scudetto).

Prima giornata per il Girone B, quello degli Azzurri appunto, che scenderanno in campo conoscendo il risultato delle altre due avversarie di questa prima fase: Spagna e Croazia. Uno scontro molto interessante e colmo di talenti, al via alle ore 18.00.

Non un gruppo facile per la nostra Nazionale, che il 20 giugno affronterà la Spagna e il 24 giugno concluderà il suo percorso d’avvio a Euro 2024 con la Croazia. È di fondamentale importanza riuscire a partire al meglio, assicurandosi tre punti. Ciò perché le prossime due sfide saranno ben più ardue di questa.

Il clima sarà di quelli infuocati all’Iduna Park di Dortmund, dove sono attesi 50mila tifosi dell’Albania, in uno stadio dalla capienza ridotta rispetto al recente passato: 62mila posti. I tifosi azzurri saranno dunque circa 10mila, in netta minoranza.

Dove vedere Italia-Albania

Per quanto ci sia il ben noto e solito disfattismo dei tifosi italiani, in milioni seguiranno le avventure della Nazionale di Luciano Spalletti. Tutti uniti nella speranza di veder accadere un miracolo: un doppio trionfo consecutivo agli Europei. Si agogna una rinascita dopo i Mondiali mancati, ma soprattutto si ambisce a dimostrare come la nostra Nazionale sia più che mai viva e che lo scorso Europeo non sia stato un caso.

Italia-Albania in campo alle ore 21.00 di sabato 15 giugno. Chiunque volesse seguire il match, dovrà collegarsi su Rai 1 per guardare la diretta in chiaro, a costo zero. Tutti gli abbonati Sky potranno invece sfruttare uno dei quattro canali a disposizione per seguire la diretta: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

In alternativa alla televisione è possibile guardare Italia-Albania anche in streaming, tanto in chiaro quanto a pagamento. Le opzioni in questo caso sono tre. La Tv di Stato propone RaiPlay, come ben noto, mentre quella satellitare offre Sky Go, per chi ha il decoder, e NOW per gli utenti con il solo abbonamento digitale.

Chi passa il turno

Ricordiamo la composizione del Gruppo B:

Albania;

Croazia;

Italia;

Spagna.

In totale a Euro 2024 ci sono 24 squadre in competizione, suddivise per 6 gironi. Passano le prime due classificate per ogni Gruppo. Arriveranno agli ottavi di finale degli Europei anche le migliori terze classificate, per un totale di quattro Nazionali.

Nella peggiore delle opzioni, dunque, gli Azzurri di Spalletti hanno un piano B. Le migliori terze saranno scelte sulla base di questi criteri: