Champions, dove vedere Psg-Milan e Feyenoord-Lazio gratis

Per la terza giornata della fase a girone di Champions Milan e Lazio voleranno in trasferta alla ricerca di punti, rispettivamente a Parigi e Rotterdam

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Lazio e Milan, Ciro Immobile e Rafael Leao

Milan e Lazio in campo per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, impegnate in due sfide complicate. I rossoneri in trasferta andranno a caccia dei primi tre punti contro il Paris Saint Germain, la favorita sulla carta del gruppo di ferro che però vede i due club inseguire il Newcastle a 4 punti, con il Borussia Dortmund sempre alle calcagna. Fuori casa anche la squadra di Maurizio Sarri, che in Europa ha reso fin qui meglio rispetto al campionato e volerà a Rotterdam per confermare contro il Feyenoord l’ottimo inizio.

Champions, Psg-Milan e Feyenoord-Lazio: le statistiche

Nonostante la difficoltà della sfida di Parigi contro una delle favorite per la vittoria finale in Champions, il Milan può fare affidamento sulla storia per giocarsi le sue carte contro il Psg.

Nella massima competizione europea i rossoneri hanno perso solo tre delle 16 partite giocate contro le squadre francesi: l’ultima sconfitta risalente alla fase a gironi 2006/2007 contro il Lille.

Il club milanese, inoltre, è la squadra contro cui il Psg ha giocato più gare in Champions: due sconfitte nella stagione 1994/95 (semifinale) e due pareggi nella stagione 2000/01 (seconda fase a gironi).

La dimensione del Psg è però cambiata di molto negli ultimi dieci anni, dall’acquisto dei miliardari del Qatar, come dimostra anche il fatto di aver vinto le ultime tre partite contro le squadre italiane in tutte le competizioni, sovvertendo il ruolino di marcia di sole due vittorie nelle precedenti 20 partite contro club del nostro Paese.

Contro il Feyenoord la Lazio può invece rivendicare i favori del pronostico: i biancocelesti in Europa possono vantare un ottimo stato di forma dato che sono imbattuti da otto partite giocate nella fase a gironi della Champions League, eguagliando la propria striscia d’imbattibilità più lunga in questa fase del torneo risalente al 1999/2000 .

Nella massima competizione europea Feyenoord e Lazio si erano già incontrati durante l’edizione 1999/2000, con un pareggio e una vittoria per gli olandesi nella doppia sfida del gruppo.

Champions, Psg-Milan e Feyenoord-Lazio: come vederle

Feyenoord-Lazio si potrà vedere su Sky a partire dalle 18.45 di mercoledì 25 ottobre, sui canali di Sky Sport uno (201) e Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Paris Saint Germain e Milan sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 25 ottobre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

