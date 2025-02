Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: IPA Ryan Reynolds e Rob McElhenney

In Europa abbiamo assistito in questi anni all’aumento dei proprietari arabi, così come a quello dei fondi statunitensi. Tra il nostro calcio e quello americano, però, si è fatta largo anche una terza categoria, quella dei proprietari Vip.

Il mondo americano in particolare ha iniziato a vedere in questo sport un valore prima inesistente, al punto da cimentarsi anche in progetti estremamente ambiziosi. Di seguito riportiamo i principali proprietari famosi, tra chi detiene il pieno controllo e chi ha optato per una “semplice” diversificazione dei propri investimenti.

Proprietari Vip nel calcio

L’esempio più eclatante degli ultimi anni non può che essere quello della partnership tra Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Una star cinematografica e una televisiva hanno deciso di cambiare la storia recente del terzo club più antico al mondo, il Wrexham. Un viaggio dagli Stati Uniti al Galles, portando con sé non soltanto ampi fondi (per quanto ben distanti dall’essere “illimitati). Spazio infatti a un gran numero di telecamere.

L’intera impresa è divenuta un’operazione per il piccolo schermo, considerando il progetto con Disney+ per una serie Tv reality che parlasse tanto di calcio quanto di umanità. Il risultato? Il mondo americano, e non solo, ha virtualmente messo piede in Galles. Ciò ha avuto conseguenze sul merchandise, sugli incassi dalla piattaforma e sul turismo.

Anno dopo anno si racconta la stagione da poco conclusa, sognando tutti insieme l’approdo in Premier League. Perché funziona? Per lo stesso motivo per il quale Football Manager è uno dei giochi più amati della storia. Veder costruire qualcosa dal (quasi) nulla è affascinante e i due Vip sono stati abbastanza bravi da farsi da parte, quando necessario, per far innamorare il pubblico dei calciatori e dei locali, ovvero di chi merita realmente di risplendere.

Ecco una lista degli altri proprietari famosi, tra i quali potrebbero esserci delle sorprese:

Inter Miami – David Beckham;

Salford City FC – David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary e Phil Neville;

Andorra – Gerard Piqué;

Queensboro FC – David Villa;

Racing Club de Futbol Benidorm (club dilettantistico) – David Villa;

Real Vallaloid – Ronaldo (R9);

Orvietana – Antonio Di Natale (vice presidente);

Nuova Rieti (dilettanti) – Federico Dionisi;

Miami FC – Paolo Maldini (co-proprietario);

Bournemouth – Michael B. Jordan (co-proprietario).

Azionisti Vip nel calcio

C’è chi ha deciso di fare un passo importante, investendo tempo e denaro in quantità notevoli, e chi ha ampliato il proprio panorama azionistico. È chiaro come l’esempio di Ryan Reynolds e Rob McElhenney abbia ispirato altri colleghi attori, che trovano ampiamente spazio in questa lista, insieme a svariati calciatori:

Hammarby – Zlatan Ibrahimovic;

Birmingham City – Maxi Lopez, Tom Brady;

San Diego 1904 FC – Demba Ba, Eden Hazard, Yohan Cabaye, Moussa Sow;

Angel City FC (calcio femminile) – Netalie Portman, Serena Williams, Eva Longoria, Jessica Chastain;

Club Necaxa – Mezut Ozil, Kate Upton, Eva Longoria;

Liverpool – LeBron James;

Los Angeles FC – Will Ferrel, Magic Johnson;

Seattle Sounders – Ciara e Macklemore.

Proprietari Vip nel calcio in Italia

Sono quattro i progetti calcistici in Italia che vedono proprietari famosi. Non si tratta di star del cinema o della televisione, sia chiaro. Per quanto affascinante sarebbe vedere un lavoro su più fronti in stile Wrexham anche nel nostro Paese, e di certo non mancherebbero le realtà per farlo, chi ha deciso di sporcarsi le mani sono tre ex calciatori e uno ancora in attività. Nessun attore presente all’appello, dunque.

A guidarli c’è tanta passione, considerando come l’ipotesi di un guadagno da questa avventura sia remota o, nella migliore delle ipotesi, ben distante nel tempo. Commoventi in particolar modo le vicende di Daniele De Rossi e Sergio Pellissier. L’ex capitano della Roma è tornato a casa, dove tutto ha avuto inizio. Ha intenzione di ridare ciò che ha ottenuto dall’Ostia Mare, dove ha militato dal 1997 al 2000, prima di approdare alla Roma.

Scelta di cuore anche per Pellissier, che al Chievo Verona è stato legato dal 2002 al 2019. Una bandiera e un capitano da quasi 500 partite disputate, che non poteva vedere lo stemma del suo adorato club perdersi per sempre nell’aula di un tribunale dopo il fallimento dichiarato: