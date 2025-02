Lo studio di architettura italo-inglese Populous ristrutturerà la storica tribuna dello Stadio, la Kop inserita in un progetto che valorizza storia e luogo.

Data journalist specializzato in economia, Medio Oriente e analisi sportive senza dimenticare la Storia. Spiega la realtà con grafici, mappe e dataviz.

Il progetto di Populous per lo Stok Cae Ras del Wrexham AFC

Il Wrexham AFC, club di proprietà degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ha svelato i piani per la ristrutturazione della tribuna Kop dello stadio STōK Cae Ras, un intervento che mira a trasformare lo storico impianto gallese in un’icona moderna e funzionale. La ristrutturazione, curata dallo studio di architettura Populous, punta a valorizzare il patrimonio del club e migliorare l’esperienza per tifosi e visitatori.

Lo STōK Cae Ras non è un semplice stadio: è il più antico del Galles ancora in uso e il teatro della prima partita della nazionale gallese di calcio, 5 maggio 1877 Galles-Scozia 0-2. Un luogo carico di storia che, grazie alla nuova tribuna, continuerà a essere un punto di riferimento per il calcio gallese e internazionale.

Il progetto della nuova tribuna Kop: design innovativo e richiamo alla tradizione

La nuova Kop Stand avrà una capienza di 5.500 posti e comprenderà un mix di posti a sedere, aree hospitality e spazi accessibili. Un’attenzione particolare è stata riservata all’acustica, con una copertura progettata per amplificare il tifo dei sostenitori e creare un’atmosfera coinvolgente. Il progetto include inoltre un tunnel riservato per l’ingresso in campo dei giocatori, regalando ai tifosi un’esperienza unica.

Dal punto di vista architettonico, la facciata della tribuna renderà omaggio alla città di Wrexham, soprannominata “Terracottapolis”, grazie all’utilizzo di mattoni rossi di Ruabon in uno stile ispirato alla tradizione locale. Un dettaglio distintivo saranno i due draghi del logo del club, scolpiti sulla facciata, simbolo del legame profondo tra la squadra e la comunità. La muratura si modifica lungo la facciata con un effetto a reticolo che crea trasparenza, sia verso l’interno che verso l’esterno della tribuna, riflettendo simbolicamente l’apertura che il Club mira ad avere con la sua comunità.

La tribuna si affaccerà su una nuova piazza pubblica, che nei giorni di partita diventerà un’area dedicata ai tifosi e, negli altri giorni, uno spazio vivibile per la comunità. I piani per la piazza includono il posizionamento di un monumento gemello alla ruota di Gresford Colliery, realizzato in ricordo dei minatori che persero la vita nel disastro minerario del 1934.

L’adeguamento della tribuna Kop permetterà al Wrexham AFC di soddisfare i requisiti UEFA per la Categoria 4 degli stadi, aprendo la possibilità di ospitare partite internazionali, tra cui la fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 19 del 2026.

La visione della società per il futuro

Michael Williamson, amministratore delegato del Wrexham AFC, ha dichiarato:

“La nuova Kop Stand segna un momento speciale nella storia dello STōK Cae Ras, permettendoci di ripristinare il tradizionale quadrilatero dello stadio e offrendo un’esperienza migliorata ai nostri tifosi. Il design distintivo riflette il patrimonio di Wrexham e il ruolo chiave che il club svolge nella riqualificazione della città”.

Declan Sharkey, Global Director di Populous, ha aggiunto:

“Abbiamo progettato la nuova tribuna Kop per essere autentica e radicata nella storia del club e della città. La struttura in mattoni rossi e la sua forma scolpita evocano il patrimonio industriale locale, mentre il design innovativo rafforza il senso di apertura tra lo stadio e la comunità”.

Con questo ambizioso progetto, il Wrexham AFC non solo rinnoverà il proprio impianto, ma consoliderà il legame con i suoi tifosi e con la città, proiettandosi verso un futuro di successi e prestigio internazionale.