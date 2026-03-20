Le curiosità in merito al GF Vip sono tante, ma quelle economiche sono sempre in cima: ecco le differenze di guadagno tra i concorrenti e gli accordi con Blasi e le opinioniste

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IPA Quanto guadagna Ilary Blasi al GF VIP: ecco il cachet dei concorrenti

Il Grande Fratello VIP è tornato, nonostante gli ultimi anni non siano stati facilissimi per il reality più famoso d’Italia. Alla conduzione è tornata Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alfonso Signorini, riscaldando il cuore di moltissimi fan. Il format è il solito ma, nonostante i tanti anni di messa in onda, ci sono ancora un bel po’ di curiosità che il pubblico non conosce. In cima alla lista: quanto vengono pagati i concorrenti?

Quanto vale una settimana al Grande Fratello Vip

Mediaset non svela le cifre che riserva ai vari protagonisti all’interno della Casa di Cinecittà. Ciò non vuol dire, però, che alcune informazioni non siano trapelate attraverso i concorrenti nel corso degli anni.

In merito s’era espressa in particolar modo Micol Incorvaia, che ha svelato la cifra base, ovvero 1.000 euro a settimana. Il guadagno è però direttamente proporzionato al grado di notorietà al momento dell’ingresso.

I personaggi meno noti, dunque, si ritrovano ad accettare cifre più contenute, nella speranza che il reality possa tramutarsi in un trampolino di lancio. Dalle serate nei locali a una potenziale carriera sui social, o magari nel mondo dello spettacolo.

Trattandosi di GF VIP, tutti hanno almeno un minimo di notorietà social, il che spiega la differenza di guadagno rispetto ai NIP. Per loro, guardando alla versione tradizionale del reality, è previsto un compenso giornaliero tra i 50 e gli 80 euro.

Salvo alcune eccezioni, per l’edizione 2026 Mediaset dovrebbe aver investito tra i 3mila e i 20mila settimanali a partecipante. Il caso di cui maggiormente si parla è quello di Alessandra Mussolini. È uno dei nomi più chiacchierati di questa edizione e, stando a quanto riportato da Davide Maggio, avrebbe ottenuto un accordo molto vantaggioso, pari a circa 350mila euro. Una somma garantita indipendentemente dalla permanenza nella Casa (tutto lascia pensare, però, che siano previsti dei cavilli legali in caso di autoeliminazione da parte della concorrente).

Quanto guadagnano Ilary Blasi e le opinioniste

La curiosità economica non poteva non coinvolgere anche Ilary Blasi. In molti si chiedono quanto abbia guadagnato dal suo ritorno alla guida del reality. Le cifre non sono ufficiale, è bene ripeterlo, ma diverse fonti hanno confermato nel corso degli anni che il cachet sarebbe di circa 25mila euro a puntata. Una lunga stagione potrebbe dunque garantirle circa 650mila euro di cachet.

La conduttrice non è però da sola in studio. Al suo fianco anche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Stando a quanto riportato da Fanpage, alla giudice di Ballando con le stelle sarebbe stata fatta un’offerta molto alta. Un compenso paragonabile proprio a quello percepito in Rai. Alcune stime parlano di circa 35mila euro per singola puntata.

Nulla di confermato e, conti alla mano, sembra difficile pensare a un’offerta ben superiore rispetto a quella avanzata per la conduttrice. Più credibile invece il compenso per Cesara Buonamici, che si aggirerebbe tra i 10 e i 12 mila euro a puntata.