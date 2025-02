Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Il Lione contesta il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG

L’Olympique Lione ha alzato la voce sul trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al Paris Saint-Germain, ritenendo l’operazione fuori dalle regole. Il club francese ha bussato alla porta della commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel (LFP), convinto che il tesseramento dell’attaccante georgiano sia tutt’altro che limpido. Un’altra miccia accesa nella guerra fredda tra le due società, con le polemiche che ormai viaggiano a braccetto con il pallone.

La tensione tra Lione e PSG continua a salire di livello, con accuse e controaccuse che ormai fanno parte del copione. I parigini avevano già storto il naso prima della partita, sollevando dubbi sulla regolarità dell’utilizzo di Thiago Almada, arrivato a Lione dal Botafogo, club che orbita nell’universo di Textor.

L’ennesima puntata di questa guerra a distanza si intreccia con le dichiarazioni infuocate dello stesso John Textor, che nei giorni scorsi ha rincarato la dose parlando apertamente di finanziamenti opachi al PSG. Il proprietario dell’OL ha persino ventilato l’ipotesi di una battaglia legale a livello europeo, mettendo il Paris al centro di un’altra bufera che rischia di trascinarsi ancora a lungo. Il Napoli si ritrova, dunque, invischiato in questo modo in un caso che non lo riguarda direttamente ma, al tempo stesso, rischia di creare complicazioni per De Laurentiis.

Kvaratskhelia al Psg, il caso in tribunale

Il Napoli ha venduto Kvaratskhelia al Psg per 70 milioni nel mercato di gennaio. Una mossa controproducente per gli equilibri interni della squadra, in lotta per lo scudetto. Il direttore sportivo Manna ha parlato di “ricatto” da parte dell’entourage del giocatore, per una vicenda che ora si evidenzia come non conclusa.

Dopo la sconfitta per 3-2 contro i parigini, il Lione ha deciso di passare all’azione con un ricorso formale, alzando ancora di più la tensione. John Textor, che di certo non ama stare a guardare, ha preso carta e penna e scritto alla commissione delle competizioni della LFP, puntando il dito sulle presunte irregolarità dell’operazione Kvaratskhelia. Secondo il numero uno dell’OL, l’ingresso dell’attaccante georgiano nel club parigino sarebbe stato finanziato con modalità che violano le norme vigenti.

Il trasferimento è stato reso possibile solo grazie a finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta i sussidi esterni. L’omologazione del suo contratto e il suo inserimento come nuovo giocatore violano le disposizioni del regolamento amministrativo della LFP.

Il Lione fa leva su alcune disposizioni del regolamento della LFP, che vietano espressamente il sostegno economico esterno ai club. Textor è convinto che l’affare Kvaratskhelia sia stato possibile solo grazie a fondi provenienti direttamente dal Qatar. Un’operazione che secondo lui non ha nulla di regolare, che vede De Laurentiis, già impegnato nel caso Osimhen, parte lesa in questo scenario.

Mercato Nappoli, norme violate e possibili conseguenze

La protesta si basa su due punti chiave del regolamento LFP 2024/25, in particolare sugli articoli 556 e 560. L’articolo 556 si riferisce alle condizioni per l’omologazione e la partecipazione dei giocatori alle competizioni, stabilendo le regole per garantire la regolarità dei trasferimenti e delle registrazioni all’interno della Ligue 1.

L’articolo 560 prevede che, in caso di irregolarità legate alla qualificazione o alla registrazione di un giocatore, la squadra coinvolta possa subire la perdita dell’incontro a tavolino, senza che il club che ha presentato il ricorso ottenga automaticamente i punti della vittoria.

Se la LFP dovesse ritenere il PSG colpevole, potrebbe scattare la sconfitta a tavolino per i parigini, senza però che il Lione possa festeggiare i tre punti. Una beffa su tutta la linea, ma che Textor è disposto a correre pur di mettere pressione alla lega.