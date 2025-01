Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: ANSA Jude Bellingham è in testa alla classifica dei 100 calciatori più costosi al mondo

In un mondo del calcio ormai votato al business, i valori dei calciatori oscillano continuamente, influenzati da prestazioni in campo, età, potenziale di crescita e dalla domanda delle grandi squadre. Ma quali sono oggi i 100 giocatori di maggior valore al mondo? Il Cies Football Observatory, punto di riferimento mondiale per le valutazioni dei calciatori, ha stilato la lista dei 100 talenti più costosi al mondo nel numero 486 del Weekly Post.

A guidare la speciale classifica troviamo il centrocampista inglese Jude Bellingham, stella del Real Madrid, il cui valore è stimato a ben 251,4 milioni di euro. A seguire, l’attaccante norvegese Erling Haaland del Manchester City, con 221,5 milioni di euro, e il fantasista brasiliano Vinícius Júnior, anche lui al Real Madrid, con un valore di 205,7 milioni di euro.

Chi sono gli italiani in classifica

Nella speciale classifica sono presenti anche quattro italiani:

Alessandro Bastoni (59esimo con 79,7 milioni);

(59esimo con 79,7 milioni); Nicolò Barella (68esimo con 72 milioni);

(68esimo con 72 milioni); Destiny Udogie (77esimo con 69,4 milioni);

(77esimo con 69,4 milioni); Mateo Retegui (98esimo con 62,8 milioni).

Gli altri calciatori in classifica

Fuori dal podio troviamo il talentuoso under 21 del Barcellona Lamine Yamal, al quarto posto nella classifica dei calciatori più costosi al mondo, con un valore di mercato stimato in 180,3 milioni di euro, seguito dall’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé, con una valutazione di 175,2 milioni di euro. Il club spagnolo domina la top ten con ben quattro calciatori presenti: oltre ai già citati Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé, c’è il brasiliano Rodrygo, che chiude al decimo posto con 141,3 milioni di euro.

La Premier League è rappresentata nella top ten da Bukayo Saka (sesto con 157,3 milioni di euro), Cole Palmer (ottavo con 150 milioni di euro) e Phil Foden (nono con 144,6 milioni di euro), mentre il tedesco Florian Wirtz, unico giocatore della Bundesliga nelle prime dieci posizioni, si ferma al settimo posto con una valutazione di 151,2 milioni di euro.

In tutto sono 28 i giocatori sopra i 100 milioni di valutazione, mentre solo in tre riescono a superare i 200 (Bellingham, Haaland e Vinícius Júnior). Al di fuori dei top 5 campionati europei, il calciatore più prezioso risulta Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting, che con un valore di 73,6 milioni si posiziona al 63° posto della classifica CIES, superando di poco il connazionale Francisco Conceição (74,2 milioni di euro).

La Serie A

Fuori invece dalla top ten la nostra Serie A, che nelle prime 100 posizioni piazza 12 giocatori. La squadra con più tesserati è l’Inter con quattro (Lautaro Martinez – 107,2 milioni di euro; Marcos Thuram -89,1 milioni di euro; i già citati Bastoni e Barella), seguita da Juventus con tre (Yildiz – 80,6 milioni di euro; il già citato Francisco Conceição; Vlahovic – 63,1 milioni di euro).

Atalanta con due (De Ketelaere – 66,3 milioni di euro; il già citato Retegui), così come il Milan (Rafael Leao – 78,2 milioni di euro; Reijnders – 62,5 milioni di euro), mentre il Napoli si ferma a uno (Kvaratskhelia – 70,5 milioni di euro). Per quanto riguarda la nazionalità, sono quattro i calciatori italiani presenti nella classifica del CIES, di cui tre giocano in Serie A (Bastoni; Barella; Retegui) e uno in Premier League (Udogie).