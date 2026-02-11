Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA I diritti tv delle Nitto Atp Finals acquistati da Mediaset

Mediaset acquisisce i diritti in chiaro delle Nitto Atp Finals di tennis a partire dal 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato dal gruppo che ha comunicato di aver “raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto Atp Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro”.

L’operazione segna il passaggio della parte in chiaro dell’evento dalla Rai a Mediaset, mentre Sky continuerà a detenere i diritti pay per la trasmissione integrale del torneo.

Quanto vale l’accordo per le Atp Finals su Mediaset

Secondo diverse indiscrezioni, l’offerta presentata da Mediaset ad Atp Media, titolare dei diritti, sarebbe stata economicamente superiore rispetto a quella formulata dalla Rai. Le cifre ufficiali non sono state rese note, ma si parla di un investimento nell’ordine di circa quattro milioni di euro annui.

Sul piano industriale, l’operazione viene considerata sostenibile anche in chiave pubblicitaria. Le stime interne indicano la possibilità di generare ricavi pubblicitari superiori al doppio dell’investimento sostenuto per l’acquisizione dei diritti, grazie all’elevata attrattività dell’evento e al crescente interesse del pubblico verso il tennis.

L’accordo rientra nella strategia di rafforzamento dell’offerta sportiva free to air del gruppo Mfe-Mediaforeurope, la holding guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Cosa trasmetterà Mediaset

L’intesa prevede la trasmissione sulle reti e sulle piattaforme Mediaset di una selezione di otto tra i migliori incontri del torneo. Si tratta di match che vedranno in campo i protagonisti del ranking mondiale, in una competizione che riunisce ogni anno i migliori otto giocatori della stagione.

Le Nitto Atp Finals rappresentano uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario tennistico internazionale. L’edizione 2026 è in programma dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino, città che continuerà a ospitare l’evento.

La visibilità dell’appuntamento è cresciuta negli ultimi anni, anche grazie all’ascesa del tennis italiano e al ruolo centrale assunto da Jannik Sinner e da una nuova generazione di giocatori che hanno ampliato il bacino di pubblico. Il torneo, oltre a richiamare gli appassionati, intercetta un’audience più ampia rispetto al passato.

La perdita per la Rai e le reazioni interne

In una nota, Usigrai e il Cdr di RaiSport hanno espresso preoccupazione per l’uscita dell’evento dal palinsesto Rai:

“Usigrai e il Cdr di Raisport esprimono grande preoccupazione per il fatto che la Rai abbia perso i diritti delle Atp Finals di tennis. Dopo la serie A di basket, il 6 Nazioni di rugby, numerose classiche di ciclismo come la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, oltre alla Coppa Italia di calcio, un altro pezzo di offerta sportiva che scompare dal servizio pubblico. Ci aspettiamo ora che, a fronte di queste dolorose rinunce, l’azienda investa acquisendo i diritti di altri eventi sportivi di pari interesse per il pubblico”.

La vicenda riapre il tema delle strategie di investimento nel settore sportivo da parte del servizio pubblico e del bilanciamento tra costi dei diritti e ritorno in termini di ascolti.